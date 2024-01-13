Трамп сравнил удары по Йемену с "позорным" уходом США из Афганистана
Трамп раскритиковал организацию ударов по объектам хуситов в Йемене
© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не одобрил, как были организованы удары по объектам хуситов в Йемене.
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"Давайте проясним. Мы сбрасываем бомбы по всему Ближнему Востоку опять, когда я уже победил ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.), а наш министр обороны, который пропал на пять дней, руководит войной с ноутбука в больничной палате", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он сравнил ситуацию с оставленным США Афганистаном - "самым позорным моментом в истории США".
"Теперь у нас: войны на Украине, в Израиле и Йемене, но нет "войны" на южной границе. Это разумно. Продажный Джо Байден худший президент в истории", - написал Трамп.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
* Террористическая организация, запрещенная на территории России