https://ria.ru/20240113/tramp-1921084684.html

Трамп сравнил удары по Йемену с "позорным" уходом США из Афганистана

Трамп сравнил удары по Йемену с "позорным" уходом США из Афганистана - РИА Новости, 13.01.2024

Трамп сравнил удары по Йемену с "позорным" уходом США из Афганистана

Бывший президент США Дональд Трамп не одобрил, как были организованы удары по объектам хуситов в Йемене. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T02:12

2024-01-13T02:12

2024-01-13T02:12

йемен

сша

израиль

дональд трамп

джо байден

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не одобрил, как были организованы удары по объектам хуситов в Йемене. "Давайте проясним. Мы сбрасываем бомбы по всему Ближнему Востоку опять, когда я уже победил ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.), а наш министр обороны, который пропал на пять дней, руководит войной с ноутбука в больничной палате", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Он сравнил ситуацию с оставленным США Афганистаном - "самым позорным моментом в истории США". "Теперь у нас: войны на Украине, в Израиле и Йемене, но нет "войны" на южной границе. Это разумно. Продажный Джо Байден худший президент в истории", - написал Трамп. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20231217/tramp-1916372294.html

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йемен, сша, израиль, дональд трамп, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире