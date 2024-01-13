https://ria.ru/20240113/tayvan-1921219783.html

Азербайджан осудил выборы на Тайване

Азербайджан осудил выборы на Тайване - РИА Новости, 14.01.2024

Азербайджан осудил выборы на Тайване

Официальный Баку не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные там выборы, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-13T23:31

2024-01-13T23:31

2024-01-14T00:21

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БАКУ, 13 янв - РИА Новости. Официальный Баку не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные там выборы, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства. Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей. "Азербайджанская Республика поддерживает единую китайскую политику. Азербайджан не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные выборы. Азербайджан выступает против вмешательства во внутренние дела Китая", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240113/kitay-1921207116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тайвань, азербайджан, баку