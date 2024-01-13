Азербайджан осудил выборы на Тайване
В Баку заявили, что не признают независимость Тайваня, осудив прошедшие выборы
© AP Photo / Ng Han GuanЧлены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань
© AP Photo / Ng Han Guan
Члены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань
БАКУ, 13 янв - РИА Новости. Официальный Баку не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные там выборы, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей.
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"Азербайджанская Республика поддерживает единую китайскую политику. Азербайджан не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные выборы. Азербайджан выступает против вмешательства во внутренние дела Китая", - говорится в сообщении.