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Азербайджан осудил выборы на Тайване - РИА Новости, 14.01.2024
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23:31 13.01.2024 (обновлено: 00:21 14.01.2024)
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921219783.html
Азербайджан осудил выборы на Тайване
Азербайджан осудил выборы на Тайване - РИА Новости, 14.01.2024
Азербайджан осудил выборы на Тайване
Официальный Баку не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные там выборы, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-13T23:31
2024-01-14T00:21
в мире
тайвань
азербайджан
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БАКУ, 13 янв - РИА Новости. Официальный Баку не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные там выборы, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства. Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей. "Азербайджанская Республика поддерживает единую китайскую политику. Азербайджан не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные выборы. Азербайджан выступает против вмешательства во внутренние дела Китая", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240113/kitay-1921207116.html
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в мире, тайвань, азербайджан, баку
В мире, Тайвань, Азербайджан, Баку
Азербайджан осудил выборы на Тайване

В Баку заявили, что не признают независимость Тайваня, осудив прошедшие выборы

© AP Photo / Ng Han GuanЧлены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань
Члены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Члены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань
Читать ria.ru в
БАКУ, 13 янв - РИА Новости. Официальный Баку не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные там выборы, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей.
«
"Азербайджанская Республика поддерживает единую китайскую политику. Азербайджан не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные выборы. Азербайджан выступает против вмешательства во внутренние дела Китая", - говорится в сообщении.
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