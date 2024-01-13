СМИ: Белый дом заявил о необходимости подготовиться к возможному шатдауну
Bloomberg: Белый дом заявил о необходимости подготовиться к возможному шатдауну
© AP Photo / Evan VucciПрохожий у здания Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Белый дом уведомил некоторые ведомства о необходимости подготовиться к возможному шатдауну, передает агентство Блумберг.
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"Белый дом в пятницу уведомил ряд ведомств о необходимости подготовки к возможному правительственному шатдауну", — указано в материале.
По информации издания, административно-бюджетное управление Белого дома велело ведомствам подготовить планы действий в случае прекращения государственного финансирования.
Шатдауном в США называется остановка работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащим, задействованным в критически важной работе, придется продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.
Как сообщили ведущие американские СМИ, шансы на приостановку работы правительства США после 20 января весьма высоки. В частности, недавно спикер палаты представителей Майк Джонсон пообещал больше не давать ход законопроектам о временном финансировании. Таким образом, первыми в случае шатдауна приостановят работу Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и Министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства при отсутствии постоянного бюджета прекратит функционирование с 3 февраля.
Конгрессмены-республиканцы и администрация президента расходятся во мнении по вопросам обеспечения безопасности южной границы и иммиграционной политики. В октябре запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Киеву чуть не вызвал шатдаун в правительстве. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Украины. В обмен они требуют ужесточения мер по охране границы.
В итоге приняли временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Украины.