https://ria.ru/20240113/shatdaun-1921154348.html

СМИ: Белый дом заявил о необходимости подготовиться к возможному шатдауну

СМИ: Белый дом заявил о необходимости подготовиться к возможному шатдауну - РИА Новости, 13.01.2024

СМИ: Белый дом заявил о необходимости подготовиться к возможному шатдауну

Белый дом уведомил некоторые ведомства о необходимости подготовиться к возможному шатдауну, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:48

2024-01-13T13:48

2024-01-13T14:16

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Белый дом уведомил некоторые ведомства о необходимости подготовиться к возможному шатдауну, передает агентство Блумберг. "Белый дом в пятницу уведомил ряд ведомств о необходимости подготовки к возможному правительственному шатдауну", — указано в материале. По информации издания, административно-бюджетное управление Белого дома велело ведомствам подготовить планы действий в случае прекращения государственного финансирования. Шатдауном в США называется остановка работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащим, задействованным в критически важной работе, придется продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.Как сообщили ведущие американские СМИ, шансы на приостановку работы правительства США после 20 января весьма высоки. В частности, недавно спикер палаты представителей Майк Джонсон пообещал больше не давать ход законопроектам о временном финансировании. Таким образом, первыми в случае шатдауна приостановят работу Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и Министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства при отсутствии постоянного бюджета прекратит функционирование с 3 февраля.Конгрессмены-республиканцы и администрация президента расходятся во мнении по вопросам обеспечения безопасности южной границы и иммиграционной политики. В октябре запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Киеву чуть не вызвал шатдаун в правительстве. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Украины. В обмен они требуют ужесточения мер по охране границы.В итоге приняли временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Украины.

https://ria.ru/20230314/krakh-1857766004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, майк джонсон