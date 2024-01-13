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Экс-премьер Польши сделал шокирующее признание об армии России - РИА Новости, 13.01.2024
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10:20 13.01.2024 (обновлено: 15:05 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/rossiya-1921117882.html
Экс-премьер Польши сделал шокирующее признание об армии России
Экс-премьер Польши сделал шокирующее признание об армии России - РИА Новости, 13.01.2024
Экс-премьер Польши сделал шокирующее признание об армии России
Российская армия обладает значительным преимуществом на поле боя, а ВСУ, провалившие летнее контрнаступление, "движутся в неправильном направлении", заявил... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:20
2024-01-13T15:05
в мире
польша
россия
украина
матеуш моравецкий
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская армия обладает значительным преимуществом на поле боя, а ВСУ, провалившие летнее контрнаступление, "движутся в неправильном направлении", заявил бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью британской газете Daily Express."К сожалению, мы должны резюмировать это (контрнаступление ВСУ. — Прим. ред.) как неудачу, а это означает, что у России, у президента Путина, обладающего большими ресурсами, у них есть эта стратегическая глубина и терпение в международной политике", — признал он.Моравецкий также подчеркнул, что крах ВСУ на фронте и ситуация на Украине в целом вызывают тревогу у стран НАТО."Украина все еще вызывает большие опасения у нас (в Польше. — Прим. ред.) и у всей НАТО. В частности, из-за того, что ситуация не развивается в правильном направлении", — подытожил политик.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 25 декабря прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
https://ria.ru/20240112/artilleriya-1920907253.html
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в мире, польша, россия, украина, матеуш моравецкий, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Польша, Россия, Украина, Матеуш Моравецкий, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
Экс-премьер Польши сделал шокирующее признание об армии России

Экс-премьер Польши Моравецкий: ВС РФ обладают серьезным преимуществом на фронте

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская армия обладает значительным преимуществом на поле боя, а ВСУ, провалившие летнее контрнаступление, "движутся в неправильном направлении", заявил бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью британской газете Daily Express.
"К сожалению, мы должны резюмировать это (контрнаступление ВСУ. — Прим. ред.) как неудачу, а это означает, что у России, у президента Путина, обладающего большими ресурсами, у них есть эта стратегическая глубина и терпение в международной политике", — признал он.
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Моравецкий также подчеркнул, что крах ВСУ на фронте и ситуация на Украине в целом вызывают тревогу у стран НАТО.
"Украина все еще вызывает большие опасения у нас (в Польше. — Прим. ред.) и у всей НАТО. В частности, из-за того, что ситуация не развивается в правильном направлении", — подытожил политик.
В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 25 декабря прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
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В миреПольшаРоссияУкраинаМатеуш МоравецкийВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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