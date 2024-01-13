https://ria.ru/20240113/rossiya-1921117882.html

Экс-премьер Польши сделал шокирующее признание об армии России

Экс-премьер Польши сделал шокирующее признание об армии России - РИА Новости, 13.01.2024

Экс-премьер Польши сделал шокирующее признание об армии России

Российская армия обладает значительным преимуществом на поле боя, а ВСУ, провалившие летнее контрнаступление, "движутся в неправильном направлении", заявил... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T10:20

2024-01-13T10:20

2024-01-13T15:05

в мире

польша

россия

украина

матеуш моравецкий

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская армия обладает значительным преимуществом на поле боя, а ВСУ, провалившие летнее контрнаступление, "движутся в неправильном направлении", заявил бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью британской газете Daily Express."К сожалению, мы должны резюмировать это (контрнаступление ВСУ. — Прим. ред.) как неудачу, а это означает, что у России, у президента Путина, обладающего большими ресурсами, у них есть эта стратегическая глубина и терпение в международной политике", — признал он.Моравецкий также подчеркнул, что крах ВСУ на фронте и ситуация на Украине в целом вызывают тревогу у стран НАТО."Украина все еще вызывает большие опасения у нас (в Польше. — Прим. ред.) и у всей НАТО. В частности, из-за того, что ситуация не развивается в правильном направлении", — подытожил политик.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 25 декабря прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.

https://ria.ru/20240112/artilleriya-1920907253.html

https://ria.ru/20240112/prodvizhenie-1920935156.html

польша

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в мире, польша, россия, украина, матеуш моравецкий, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато