https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

Для англосаксов настало время расплаты

Для англосаксов настало время расплаты - РИА Новости, 13.01.2024

Для англосаксов настало время расплаты

Новый, 2024 год стартовал ударными темпами: к двум уже горящим точкам добавляется третья и активно обсуждается четвертая. И все сложнее не только провести грань РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T08:00

2024-01-13T08:00

2024-01-13T08:05

йемен

оон

хезболла

израиль

сша

военная операция сша и британии в йемене

аналитика

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Новый, 2024 год стартовал ударными темпами: к двум уже горящим точкам добавляется третья и активно обсуждается четвертая. И все сложнее не только провести грань между ними, но и оценить степень влияния одной на другую.Что общего между англосаксонскими ударами по Йемену, процессом в Международном суде ООН по обвинению Израиля в геноциде, визитом британского премьера Сунака в Киев для подписания соглашения о гарантиях безопасности Украины и беспокойством насчет итогов сегодняшних выборов на Тайване? То, что они случайно совпали по времени? Конечно, нет: все это — признаки деградации и демонтажа англосаксонского миропорядка. И то, что англосаксы пытаются остановить этот процесс с помощью провокаций, лишь подхлестывает его.Зачем США и Великобритания нанесли ракетные удары по Йемену? Чтобы остановить обстрелы танкеров, идущих в Красное море, говорят в Вашингтоне и Лондоне. Но ведь Йемен угрожает судам, идущим в Израиль, для того, чтобы остановить бойню в Газе, — так, может быть, англосаксам было бы эффективнее надавить на Израиль, чтобы принудить его прекратить операцию против палестинцев. Которую на днях даже Международный суд ООН, скорее всего, признает актом апартеида и геноцида, потому что в поддержку иска ЮАР есть столько независимых и объективных свидетельств, что игнорировать их без ущерба для репутации международных организаций просто невозможно.Но ни США, ни Великобритания не только не могут, но и не хотят реально принуждать Израиль, потому что он является частью их глобального проекта и они делают все для "обеспечения его безопасности", а в реальности — для его безнаказанности: пригнали в регион флот, поставляют оружие, угрожают мусульманским странам возмездием в случае их попыток помочь Газе. Только нищий, но боевой Йемен ничего не боится: после многолетней гражданской войны, совмещенной с войной против саудитов, йеменцам нечего терять (а моральная поддержка всего арабского мира и материальная со стороны иранцев им обеспечена). Заставить Йемен отказаться от попыток создания проблем судоходству в Красном море невозможно — никакие ракетные удары ничего не дадут, а о наземной операции США даже не помышляют (ввиду ее крайне высокой цены и бесперспективности). То есть англосаксы хотят просто запугать Йемен? Но для этого им нужно будет бомбить его много месяцев подряд, причем с очень высокой интенсивностью. Подобная операция не только приведет к большому количеству жертв среди мирного населения, но и окончательно взорвет арабский мир: к возмущению происходящим в Газе добавится ненависть к англосаксам за убийство йеменцев. То есть и этот вариант не подходит для англосаксов.Получается, что мы имеем дело просто с демонстративным ударом, который, возможно, будет иметь продолжение, однако точно не изменит ситуацию в Красном море. Но зато увеличит риски возникновения новых фронтов и разжигания большой региональной войны — в первую очередь в Ливане, где Израиль продолжает провоцировать "Хезболлу". США постоянно говорят об иранских прокси то в Ливане, то в Йемене, предупреждая Тегеран о недопустимости вмешательства, о том, что нельзя отвлекать Израиль от разборок с Газой. Иран сохраняет максимальную выдержку, в то время как его постоянно провоцируют и в Ливане, и в Сирии, и на его собственной территории. Теперь англосаксы считают, что они воюют с иранскими прокси в Йемене, не понимая, что поведение хуситов в гораздо большей степени объясняется ситуацией в арабском мире, чем их связями с иранцами.В ближневосточном клубке у англосаксов просто нет сейчас хороших ходов — вся ситуация развивается в крайне невыгодном для них направлении. И тому же Ирану нет никакой нужды подставляться, отвечая на провокации: предпринимая попытки выбраться из ямы, англосаксы своими руками зарывают себя все глубже в песок. Причем как в ближневосточный, так и в собственный: внешнеполитическая активность ухудшает позиции правящих элит в обеих англосаксонских странах.Причем тут дело не только в поддержке Израиля — претензии к ним предъявляют и по Украине. И в США, и в Британии украинская тема становится внутриполитической — накануне предстоящих выборов. При этом никакая смена власти в той же Великобритании не должна влиять на ее глобальную игру, и именно поэтому сейчас премьер Сунак приехал в Киев для подписания соглашения о гарантиях безопасности Украины. Подробности содержания документа пока что неизвестны, но несомненно, что это сознательный жест в поддержку продолжения попыток все-таки оторвать и увести Украину от России. Та часть англосаксонской элиты, которая уверена в том, что ей в конце концов удастся передвинуть границу русского мира на восток, дает понять (в первую очередь Европе, но также и менее радикальной части американских элит), что не допустит никакого "отказа от Украины". Соглашение Сунака с Зеленским в этом смысле похоже на заключенное за несколько месяцев до начала СВО британско-украинское соглашение по модернизации украинского ВМФ, ставшее, кстати, для Москвы одним из важных подтверждений необходимости начала специальной операции. Нынешнее "соглашение о гарантиях" поэтому можно назвать окончательным приговором существованию Украины как таковой, потому что совместить начавшуюся уже официально атлантизацию Незалежной с интересами России решительно невозможно.Точно так же как невозможно совместить и провозглашение независимости Тайваня с сохранением мира между Китаем и США. Дело не в том, что КНР спит и видит, как бы быстрее захватить Тайвань, а в том, что англосаксы сознательно провоцируют Пекин, вбрасывая тему возможного провозглашения независимости острова. Цель провокации понятна: получить от Китая заверения, что он не собирается ничего менять военным путем. При этом стратегически с Тайванем все ясно: уже в ближайшей перспективе США не смогут никак (ни в военном, ни в политическом плане) помешать началу процесса воссоединения. Но при этом и переводить свои провокации из теоретического в практический план Штаты сейчас не рискнут (да и не смогут) — провозглашения независимости Тайваня даже в случае победы нынешнего вице-президента острова не будет.В ситуации с Тайванем время работает на Китай — и против Штатов. Как и на Ближнем Востоке, и на Украине: англосаксы очень активны в стремлении удержать ускользающую гегемонию, но все их действия (естественно, вкупе с противодействием и линии их противников — от России до Ирана) приводят к прямо противоположному результату. Не потому, что они глупы, а потому, что сказывается эффект накопленных проблем, ошибок и преступлений. За все рано или поздно приходится платить — и вот сейчас настал как раз этот момент.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html

https://ria.ru/20240112/konflikt-1920945570.html

йемен

израиль

сша

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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йемен, оон, хезболла, израиль, сша, военная операция сша и британии в йемене, аналитика