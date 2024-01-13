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На крупнейшей антиправительственной акции в Хайфе требуют сменить премьера
На крупнейшей антиправительственной акции в Хайфе требуют сменить премьера - РИА Новости, 13.01.2024
На крупнейшей антиправительственной акции в Хайфе требуют сменить премьера
Тысячи человек вышли на улицы израильского города Хайфа с требованием провести досрочные выборы премьер-министра, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T22:45
2024-01-13T22:45
2024-01-13T22:45
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Тысячи человек вышли на улицы израильского города Хайфа с требованием провести досрочные выборы премьер-министра, сообщает газета Times of Israel. "Тысячи демонстрантов призывают к досрочным выборам для замены премьер-министра Биньямина Нетаньяху на акции протеста в Хайфе", - пишет издание. Как отмечает газета, демонстрация стала второй крупнейшей антиправительственной акцией протеста после 7 октября. Организатором выступила группа левого толка People's Protest Haifa. Сообщается, что некоторые участники протеста планируют направиться в сторону города Кейсария, чтобы продолжить акцию перед личной резиденцией нынешнего премьера. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240113/izrail-1921214273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, хайфа, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, оон
В мире, Израиль, Россия, Хайфа, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
На крупнейшей антиправительственной акции в Хайфе требуют сменить премьера
Times of Israel: в Хайфе тысячи протестующих требуют досрочных выборов премьера
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Тысячи человек вышли на улицы израильского города Хайфа с требованием провести досрочные выборы премьер-министра, сообщает газета Times of Israel
.
«
"Тысячи демонстрантов призывают к досрочным выборам для замены премьер-министра Биньямина Нетаньяху
на акции протеста в Хайфе", - пишет издание.
Как отмечает газета, демонстрация стала второй крупнейшей антиправительственной акцией протеста после 7 октября. Организатором выступила группа левого толка People's Protest Haifa. Сообщается, что некоторые участники протеста планируют направиться в сторону города Кейсария, чтобы продолжить акцию перед личной резиденцией нынешнего премьера.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Нетаньяху: ничто не остановит Израиль от движения к победе
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.