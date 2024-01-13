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Пожар на складе Wildberries тушат по второму номеру сложности

Пожар на складе Wildberries тушат по второму номеру сложности - РИА Новости, 13.01.2024

Пожар на складе Wildberries тушат по второму номеру сложности

Площадь горения в завалах на складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где пожар ранее был локализован на площади 70 тысяч... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T18:32

2024-01-13T18:32

2024-01-13T18:45

происшествия

wildberries

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Площадь горения в завалах на складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где пожар ранее был локализован на площади 70 тысяч квадратных метров, составляет 4 тысячи квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ в своем Telegram-канале."По состоянию на 17.30 ранг пожара №2, площадь горения в завалах составляет 4000 квадратных метров", – информирует ведомство.Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

санкт-петербург

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, wildberries, санкт-петербург