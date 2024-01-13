https://ria.ru/20240113/pozhar-1921130125.html
Во время пожара на складах в Петербурге произошло обрушение
Во время пожара на складах в Петербурге произошло обрушение - РИА Новости, 13.01.2024
Во время пожара на складах в Петербурге произошло обрушение
Во время пожара на складах Wildberries в Санкт-Петербурге произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T11:46
2024-01-13T11:46
2024-01-13T14:44
происшествия
санкт-петербург
wildberries
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Во время пожара на складах Wildberries в Санкт-Петербурге произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался пожар в складском комплексе Wildberries. В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, а продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре.Пожар локализовали на площади в 70 тысяч "квадратов", ему присвоили повышенный ранг № 5. К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.Сведения о пострадавших не поступали.
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921128705.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тушение крупного пожара на складе Wildberries в Петербурге
МЧС показало кадры тушения крупного пожара на складе в Петербурге
2024-01-13T11:46
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, wildberries
Происшествия, Санкт-Петербург, Wildberries
Во время пожара на складах в Петербурге произошло обрушение
При пожаре на складах в Петербурге произошло обрушение на 40 тысячах "квадратов"
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Во время пожара на складах Wildberries в Санкт-Петербурге произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался пожар в складском комплексе Wildberries. В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, а продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре.
Пожар локализовали на площади в 70 тысяч "квадратов", ему присвоили повышенный ранг № 5. К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.
Сведения о пострадавших не поступали.
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