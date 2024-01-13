https://ria.ru/20240113/pozhar-1921130125.html

Во время пожара на складах в Петербурге произошло обрушение

Во время пожара на складах в Петербурге произошло обрушение - РИА Новости, 13.01.2024

Во время пожара на складах в Петербурге произошло обрушение

Во время пожара на складах Wildberries в Санкт-Петербурге произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T11:46

2024-01-13T11:46

2024-01-13T14:44

происшествия

санкт-петербург

wildberries

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Во время пожара на складах Wildberries в Санкт-Петербурге произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался пожар в складском комплексе Wildberries. В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, а продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре.Пожар локализовали на площади в 70 тысяч "квадратов", ему присвоили повышенный ранг № 5. К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.Сведения о пострадавших не поступали.

https://ria.ru/20240113/pozhar-1921128705.html

санкт-петербург

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Тушение крупного пожара на складе Wildberries в Петербурге МЧС показало кадры тушения крупного пожара на складе в Петербурге 2024-01-13T11:46 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, wildberries