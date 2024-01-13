https://ria.ru/20240113/pozhar-1921128705.html

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди российского ретейла

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди российского ретейла - РИА Новости, 13.01.2024

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди российского ретейла

Пожар, начавшийся в субботу на складе Wildberries в Шушарах, стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл: площадь достигла 70 тысяч квадратных... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T11:35

2024-01-13T11:35

2024-01-13T14:48

происшествия

россия

санкт-петербург

подольск

wildberries

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ozon

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пожар, начавшийся в субботу на складе Wildberries в Шушарах, стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл: площадь достигла 70 тысяч квадратных метров.Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался пожар в складском комплексе Wildberries. В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, а продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре. Площадь пожара на складе выросла до 50 тысяч квадратных метров, а потом — до 70 тысяч. Следом МЧС РФ объявило о том, что в 10:55 мск пожар в Пушкинском районе был локализован на площади 70 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет. В августе прошлого года пожар охватил склад другого маркетплейса — Ozon. Тогда в главке МЧС РФ сообщали РИА Новости о пожаре на площади 375 квадратных метров в подмосковном Подольске, горела продукция в коробках на стеллажах. До этого, в августе 2022 года, на другом складе Ozon также произошло возгорание, помещение находилось в Истринском районе Московской области. Тогда огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров, а для тушения задействовали авиацию.

https://ria.ru/20240113/kompensatsiya-1921113785.html

россия

санкт-петербург

подольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа пожарных на складе в Петербурге Работа пожарных на складе в Петербурге 2024-01-13T11:35 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, санкт-петербург, подольск, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ozon