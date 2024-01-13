Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди российского ретейла - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 13.01.2024 (обновлено: 14:48 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921128705.html
Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди российского ретейла
Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди российского ретейла - РИА Новости, 13.01.2024
Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди российского ретейла
Пожар, начавшийся в субботу на складе Wildberries в Шушарах, стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл: площадь достигла 70 тысяч квадратных... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T11:35
2024-01-13T14:48
происшествия
россия
санкт-петербург
подольск
wildberries
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ozon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921144140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0d80b74015af0fd603fa0a70904d653.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пожар, начавшийся в субботу на складе Wildberries в Шушарах, стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл: площадь достигла 70 тысяч квадратных метров.Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался пожар в складском комплексе Wildberries. В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, а продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре. Площадь пожара на складе выросла до 50 тысяч квадратных метров, а потом — до 70 тысяч. Следом МЧС РФ объявило о том, что в 10:55 мск пожар в Пушкинском районе был локализован на площади 70 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет. В августе прошлого года пожар охватил склад другого маркетплейса — Ozon. Тогда в главке МЧС РФ сообщали РИА Новости о пожаре на площади 375 квадратных метров в подмосковном Подольске, горела продукция в коробках на стеллажах. До этого, в августе 2022 года, на другом складе Ozon также произошло возгорание, помещение находилось в Истринском районе Московской области. Тогда огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров, а для тушения задействовали авиацию.
https://ria.ru/20240113/kompensatsiya-1921113785.html
россия
санкт-петербург
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа пожарных на складе в Петербурге
Работа пожарных на складе в Петербурге
2024-01-13T11:35
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921144140_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3a435b06231662df5a20eea030362769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, подольск, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ozon
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Подольск, Wildberries, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ozon
Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди российского ретейла

Пожар на складе Wildberries в Шушарах стал крупнейшим среди российского ретейла

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пожар, начавшийся в субботу на складе Wildberries в Шушарах, стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл: площадь достигла 70 тысяч квадратных метров.
Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался пожар в складском комплексе Wildberries. В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, а продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре.
Площадь пожара на складе выросла до 50 тысяч квадратных метров, а потом — до 70 тысяч. Следом МЧС РФ объявило о том, что в 10:55 мск пожар в Пушкинском районе был локализован на площади 70 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет.
В августе прошлого года пожар охватил склад другого маркетплейса — Ozon. Тогда в главке МЧС РФ сообщали РИА Новости о пожаре на площади 375 квадратных метров в подмосковном Подольске, горела продукция в коробках на стеллажах.
До этого, в августе 2022 года, на другом складе Ozon также произошло возгорание, помещение находилось в Истринском районе Московской области. Тогда огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров, а для тушения задействовали авиацию.
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре в Шушарах
Вчера, 09:53
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургПодольскWildberriesМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ozon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала