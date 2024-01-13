https://ria.ru/20240113/pozhar-1921126341.html

Источник назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах

Источник назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах - РИА Новости, 13.01.2024

Источник назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей, сказал РИА Новости источник на страховом рынке. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T11:23

2024-01-13T11:23

2024-01-13T16:31

происшествия

санкт-петербург

россия

подольск

ozon

wildberries

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей, сказал РИА Новости источник на страховом рынке. "Пожар в Wildberries с точки зрения ущерба имуществу по основным параметрам пока похож на пожар на складе Ozon, произошедший летом прошлого (2022. — Прим. ред.) года — и по площади пожара, и по товарам, находящимся на складе. Ориентировочно ущерб может быть оценен в 10-11 миллиардов рублей", — заявил эксперт.Он добавил, что важно оценить, будут ли человеческие жертвы и застрахованы ли риски ответственности именно с этой стороны или нет.Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался пожар в складском комплексе Wildberries. Позднее площадь возгорания на складе выросла до 70 тысяч квадратных метров, а на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение. В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы. Сведения о пострадавших не поступали.В августе прошлого года огонь повредил склад другого маркетплейса — Ozon. Тогда в главке МЧС сообщали РИА Новости о пожаре на площади 375 квадратных метров в подмосковном Подольске, горела продукция в коробках на стеллажах. До этого, в августе 2022 года, на другом складе Ozon также произошло возгорание, помещение находилось в Истринском районе Московской области. Тогда огонь также охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров, а для тушения задействовали авиацию.

https://ria.ru/20240112/pozhary-1920881324.html

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россия

подольск

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Кадры из Петербурга, где горит склад Wildberries Кадры из Петербурга, где горит склад Wildberries 2024-01-13T11:23 true PT0M29S

Работа пожарных на складе в Петербурге Работа пожарных на складе в Петербурге 2024-01-13T11:23 true PT0M47S

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Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, россия, подольск, ozon, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)