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Источник назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах - РИА Новости, 13.01.2024
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11:23 13.01.2024 (обновлено: 16:31 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921126341.html
Источник назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах
Источник назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах - РИА Новости, 13.01.2024
Источник назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах
Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей, сказал РИА Новости источник на страховом рынке. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T11:23
2024-01-13T16:31
происшествия
санкт-петербург
россия
подольск
ozon
wildberries
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей, сказал РИА Новости источник на страховом рынке. &quot;Пожар в Wildberries с точки зрения ущерба имуществу по основным параметрам пока похож на пожар на складе Ozon, произошедший летом прошлого (2022. — Прим. ред.) года — и по площади пожара, и по товарам, находящимся на складе. Ориентировочно ущерб может быть оценен в 10-11 миллиардов рублей&quot;, — заявил эксперт.Он добавил, что важно оценить, будут ли человеческие жертвы и застрахованы ли риски ответственности именно с этой стороны или нет.Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался пожар в складском комплексе Wildberries. Позднее площадь возгорания на складе выросла до 70 тысяч квадратных метров, а на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение. В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы. Сведения о пострадавших не поступали.В августе прошлого года огонь повредил склад другого маркетплейса — Ozon. Тогда в главке МЧС сообщали РИА Новости о пожаре на площади 375 квадратных метров в подмосковном Подольске, горела продукция в коробках на стеллажах. До этого, в августе 2022 года, на другом складе Ozon также произошло возгорание, помещение находилось в Истринском районе Московской области. Тогда огонь также охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров, а для тушения задействовали авиацию.
https://ria.ru/20240112/pozhary-1920881324.html
санкт-петербург
россия
подольск
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РИА Новости
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4.7
96
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Кадры из Петербурга, где горит склад Wildberries
Кадры из Петербурга, где горит склад Wildberries
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Работа пожарных на складе в Петербурге
Работа пожарных на складе в Петербурге
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происшествия, санкт-петербург, россия, подольск, ozon, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Подольск, Ozon, Wildberries, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Источник назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах составил 10-11 миллиардов рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей, сказал РИА Новости источник на страховом рынке.
«

"Пожар в Wildberries с точки зрения ущерба имуществу по основным параметрам пока похож на пожар на складе Ozon, произошедший летом прошлого (2022. — Прим. ред.) года — и по площади пожара, и по товарам, находящимся на складе. Ориентировочно ущерб может быть оценен в 10-11 миллиардов рублей", — заявил эксперт.

Он добавил, что важно оценить, будут ли человеческие жертвы и застрахованы ли риски ответственности именно с этой стороны или нет.
Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался пожар в складском комплексе Wildberries. Позднее площадь возгорания на складе выросла до 70 тысяч квадратных метров, а на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение.
Пожар на складе Wildberries в Петербурге
© Фото из соцсетей

Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.

© Фото из соцсетей
1 из 11
© МЧС России

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

© МЧС России
2 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.

Пожар на складе Wildberries на Московском шоссе дом 153 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составляет 70 тыс. кв. м. и оценивается пятым уровнем сложности

Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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4 из 11
© МЧС России

Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.

© МЧС России
5 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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7 из 11
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram

Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
8 из 11
© МЧС России

Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.

© МЧС России
9 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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10 из 11
© Фото из соцсетей

В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.

© Фото из соцсетей
11 из 11

Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.

© Фото из соцсетей
1 из 11

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

© МЧС России
2 из 11

Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 11

Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
4 из 11

Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.

© МЧС России
5 из 11

К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 11

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 11

Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
8 из 11

Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.

© МЧС России
9 из 11

Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 11

В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.

© Фото из соцсетей
11 из 11
В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.
Сведения о пострадавших не поступали.
В августе прошлого года огонь повредил склад другого маркетплейса — Ozon. Тогда в главке МЧС сообщали РИА Новости о пожаре на площади 375 квадратных метров в подмосковном Подольске, горела продукция в коробках на стеллажах.
До этого, в августе 2022 года, на другом складе Ozon также произошло возгорание, помещение находилось в Истринском районе Московской области. Тогда огонь также охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров, а для тушения задействовали авиацию.
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12 января, 11:08
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияПодольскOzonWildberriesМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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