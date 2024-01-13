Источник назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах составил 10-11 миллиардов рублей
"Пожар в Wildberries с точки зрения ущерба имуществу по основным параметрам пока похож на пожар на складе Ozon, произошедший летом прошлого (2022. — Прим. ред.) года — и по площади пожара, и по товарам, находящимся на складе. Ориентировочно ущерб может быть оценен в 10-11 миллиардов рублей", — заявил эксперт.
Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.
Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.
Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.
Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.
Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.
Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.
Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.
Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.
Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.
Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.
К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.
К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.
Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.
Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.
Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.
Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.
Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.
Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.
Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.
Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.
В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.
В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.
Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.
Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.
Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.
Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.
Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.
К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.
Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.
Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.
Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.
Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.
В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.