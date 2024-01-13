https://ria.ru/20240113/pozhar-1921123832.html

Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализовали

Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализовали - РИА Новости, 13.01.2024

Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализовали

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге локализован на 70 тысячах квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T11:09

2024-01-13T11:09

2024-01-13T13:21

происшествия

санкт-петербург

россия

wildberries

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921144535_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_7ba356a705829e08e1eed376a83789eb.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге локализован на 70 тысячах квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФРанее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг № 2. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, где, по информации ведомства, произошел пожар) находится склад Wildberries."В 10:55 пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 70 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.В региональном главке МЧС добавили, что здание склада обрушилось на площади 40 квадратных метров.

https://ria.ru/20240113/pozhar-1921119443.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)