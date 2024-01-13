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Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализовали - РИА Новости, 13.01.2024
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11:09 13.01.2024 (обновлено: 13:21 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921123832.html
Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализовали
Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализовали - РИА Новости, 13.01.2024
Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализовали
Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге локализован на 70 тысячах квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T11:09
2024-01-13T13:21
происшествия
санкт-петербург
россия
wildberries
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге локализован на 70 тысячах квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФРанее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг № 2. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, где, по информации ведомства, произошел пожар) находится склад Wildberries."В 10:55 пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 70 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.В региональном главке МЧС добавили, что здание склада обрушилось на площади 40 квадратных метров.
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происшествия, санкт-петербург, россия, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Wildberries, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализовали

Пожар на складе в Петербурге локализовали на площади 70 тысяч квадратов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 13 января 2024
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 13 января 2024
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге локализован на 70 тысячах квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ
Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг № 2. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, где, по информации ведомства, произошел пожар) находится склад Wildberries.
"В 10:55 пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 70 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В региональном главке МЧС добавили, что здание склада обрушилось на площади 40 квадратных метров.
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
В Петербурге проверят состояние воздуха после крупного пожара на складе
Вчера, 10:29
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияWildberriesМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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