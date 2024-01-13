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В Петербурге проверят состояние воздуха после крупного пожара на складе - РИА Новости, 13.01.2024
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10:29 13.01.2024 (обновлено: 13:27 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921119443.html
В Петербурге проверят состояние воздуха после крупного пожара на складе
В Петербурге проверят состояние воздуха после крупного пожара на складе - РИА Новости, 13.01.2024
В Петербурге проверят состояние воздуха после крупного пожара на складе
Пробы воздуха отобраны в зоне крупного пожара на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщило городское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:29
2024-01-13T13:27
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
wildberries
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Пробы воздуха отобраны в зоне крупного пожара на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщило городское управление Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга выросла до 50 тысяч квадратных метров. Компания Wildberries подтвердила факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Прокуратура организовала проверку. Как информирует управление Роспотребнадзора, специалисты ведомства отобрали пробы воздуха, чтобы определить наличие или отсутствие загрязнение в зоне жилой застройки, прилегающей к месту пожара. "Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" для проведения исследований", - говорится в сообщении. Управление Роспотребнадзора по Петербургу позже сообщит о результатах исследований.
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), wildberries
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Wildberries
В Петербурге проверят состояние воздуха после крупного пожара на складе

В Петербурге проверят состояние воздуха после пожара на складе Wildberries

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 13 января 2024
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 13 января 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Пробы воздуха отобраны в зоне крупного пожара на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщило городское управление Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга выросла до 50 тысяч квадратных метров. Компания Wildberries подтвердила факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Прокуратура организовала проверку.
Как информирует управление Роспотребнадзора, специалисты ведомства отобрали пробы воздуха, чтобы определить наличие или отсутствие загрязнение в зоне жилой застройки, прилегающей к месту пожара.
"Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" для проведения исследований", - говорится в сообщении.
Управление Роспотребнадзора по Петербургу позже сообщит о результатах исследований.
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Wildberries
 
 
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