https://ria.ru/20240113/pozhar-1921119443.html
В Петербурге проверят состояние воздуха после крупного пожара на складе
В Петербурге проверят состояние воздуха после крупного пожара на складе - РИА Новости, 13.01.2024
В Петербурге проверят состояние воздуха после крупного пожара на складе
Пробы воздуха отобраны в зоне крупного пожара на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщило городское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:29
2024-01-13T10:29
2024-01-13T13:27
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921144612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b17071c7f0a5af9821de9904d82f6c58.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Пробы воздуха отобраны в зоне крупного пожара на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщило городское управление Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга выросла до 50 тысяч квадратных метров. Компания Wildberries подтвердила факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Прокуратура организовала проверку. Как информирует управление Роспотребнадзора, специалисты ведомства отобрали пробы воздуха, чтобы определить наличие или отсутствие загрязнение в зоне жилой застройки, прилегающей к месту пожара. "Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" для проведения исследований", - говорится в сообщении. Управление Роспотребнадзора по Петербургу позже сообщит о результатах исследований.
https://ria.ru/20240113/kompensatsiya-1921113785.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921144612_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7b3f407c943dc4e6bae14480f36b067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), wildberries
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Wildberries
В Петербурге проверят состояние воздуха после крупного пожара на складе
В Петербурге проверят состояние воздуха после пожара на складе Wildberries