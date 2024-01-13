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Киев потерял более 280 солдат на Краснолиманском направлении

Киев потерял более 280 солдат на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.01.2024

Киев потерял более 280 солдат на Краснолиманском направлении

Российские войска на краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ, противник потерял более 280 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:18

2024-01-13T13:18

2024-01-13T13:18

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ, противник потерял более 280 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, в результате уничтожено более 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубица Д-30.

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина