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Киев потерял более 280 солдат на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/poteri-1921146745.html
Киев потерял более 280 солдат на Краснолиманском направлении
Киев потерял более 280 солдат на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.01.2024
Киев потерял более 280 солдат на Краснолиманском направлении
Российские войска на краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ, противник потерял более 280 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:18
2024-01-13T13:18
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ, противник потерял более 280 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, в результате уничтожено более 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубица Д-30.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Киев потерял более 280 солдат на Краснолиманском направлении

МО: Киев за сутки потерял более 280 солдат на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ, противник потерял более 280 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, в результате уничтожено более 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубица Д-30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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