https://ria.ru/20240113/pisma-1921177995.html

Москвичи отправили из метро около семи тысяч писем Деду Морозу и близким

Москвичи отправили из метро около семи тысяч писем Деду Морозу и близким - РИА Новости, 13.01.2024

Москвичи отправили из метро около семи тысяч писем Деду Морозу и близким

Пассажиры метро Москвы отправили около 7 тысяч писем Деду Морозу и своим родным в новогодние праздники, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T16:27

2024-01-13T16:27

2024-01-13T16:31

общество

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россия

максим ликсутов

дед мороз

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пассажиры метро Москвы отправили около 7 тысяч писем Деду Морозу и своим родным в новогодние праздники, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Традиционно в зимние праздники мы запускаем акции, которые полюбились пассажирам. В этот раз работали сразу две новогодние почты. Москвичи и гости столицы отправили из метро около 7 тысяч писем", — рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что на стойках "Живое общение" были размещены ящики Почты России и Московской усадьбы Деда Мороза. Пассажиры могли бесплатно посылать письма в любой регион России до конца январских праздников. Это были открытки, рисунки с подарками и поделки из бумаги.

https://ria.ru/20240113/staryy_novyy_god-1920695858.html

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общество, москва, россия, максим ликсутов , дед мороз, почта россии, новый год