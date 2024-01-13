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Москвичи отправили из метро около семи тысяч писем Деду Морозу и близким - РИА Новости, 13.01.2024
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16:27 13.01.2024 (обновлено: 16:31 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/pisma-1921177995.html
Москвичи отправили из метро около семи тысяч писем Деду Морозу и близким
Москвичи отправили из метро около семи тысяч писем Деду Морозу и близким - РИА Новости, 13.01.2024
Москвичи отправили из метро около семи тысяч писем Деду Морозу и близким
Пассажиры метро Москвы отправили около 7 тысяч писем Деду Морозу и своим родным в новогодние праздники, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:27
2024-01-13T16:31
общество
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максим ликсутов
дед мороз
почта россии
новый год
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пассажиры метро Москвы отправили около 7 тысяч писем Деду Морозу и своим родным в новогодние праздники, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Традиционно в зимние праздники мы запускаем акции, которые полюбились пассажирам. В этот раз работали сразу две новогодние почты. Москвичи и гости столицы отправили из метро около 7 тысяч писем", — рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что на стойках "Живое общение" были размещены ящики Почты России и Московской усадьбы Деда Мороза. Пассажиры могли бесплатно посылать письма в любой регион России до конца январских праздников. Это были открытки, рисунки с подарками и поделки из бумаги.
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общество, москва, россия, максим ликсутов , дед мороз, почта россии, новый год
Общество, Москва, Россия, Максим Ликсутов , Дед Мороз, Почта России, Новый год
Москвичи отправили из метро около семи тысяч писем Деду Морозу и близким

Москвичи отправили из метро около семи тысяч писем Деду Морозу и своим близким

© Фото : Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города МосквыНовогодние открытки, которые жители столицы могли отправить в любую точку России из метро
Новогодние открытки, которые жители столицы могли отправить в любую точку России из метро - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Новогодние открытки, которые жители столицы могли отправить в любую точку России из метро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пассажиры метро Москвы отправили около 7 тысяч писем Деду Морозу и своим родным в новогодние праздники, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«
"Традиционно в зимние праздники мы запускаем акции, которые полюбились пассажирам. В этот раз работали сразу две новогодние почты. Москвичи и гости столицы отправили из метро около 7 тысяч писем", — рассказал Ликсутов.
© Фото : Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города МосквыПочтовый ящик для новогодних писем в метро Москвы
Почтовый ящик для новогодних писем в метро Москвы
Почтовый ящик для новогодних писем в метро Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
1 из 2
© Фото : Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города МосквыПочтовый ящик для новогодних писем в метро Москвы
Почтовый ящик для новогодних писем в метро Москвы
Почтовый ящик для новогодних писем в метро Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
2 из 2
Почтовый ящик для новогодних писем в метро Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
1 из 2
Почтовый ящик для новогодних писем в метро Москвы
© Фото : Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
2 из 2
Заммэра отметил, что на стойках "Живое общение" были размещены ящики Почты России и Московской усадьбы Деда Мороза. Пассажиры могли бесплатно посылать письма в любой регион России до конца январских праздников. Это были открытки, рисунки с подарками и поделки из бумаги.
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