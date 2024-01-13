Москвичи отправили из метро около семи тысяч писем Деду Морозу и близким
Москвичи отправили из метро около семи тысяч писем Деду Морозу и своим близким
© Фото : Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города МосквыНовогодние открытки, которые жители столицы могли отправить в любую точку России из метро
Новогодние открытки, которые жители столицы могли отправить в любую точку России из метро
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пассажиры метро Москвы отправили около 7 тысяч писем Деду Морозу и своим родным в новогодние праздники, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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"Традиционно в зимние праздники мы запускаем акции, которые полюбились пассажирам. В этот раз работали сразу две новогодние почты. Москвичи и гости столицы отправили из метро около 7 тысяч писем", — рассказал Ликсутов.
© Фото : Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города МосквыПочтовый ящик для новогодних писем в метро Москвы
Почтовый ящик для новогодних писем в метро Москвы
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© Фото : Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города МосквыПочтовый ящик для новогодних писем в метро Москвы
Почтовый ящик для новогодних писем в метро Москвы
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Почтовый ящик для новогодних писем в метро Москвы
1 из 2
Почтовый ящик для новогодних писем в метро Москвы
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Заммэра отметил, что на стойках "Живое общение" были размещены ящики Почты России и Московской усадьбы Деда Мороза. Пассажиры могли бесплатно посылать письма в любой регион России до конца январских праздников. Это были открытки, рисунки с подарками и поделки из бумаги.