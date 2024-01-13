https://ria.ru/20240113/maynery-1921208670.html

В Дагестане майнеров попросили отключить "фермы" из-за холодов

В Дагестане майнеров попросили отключить "фермы" из-за холодов - РИА Новости, 13.01.2024

В Дагестане майнеров попросили отключить "фермы" из-за холодов

Компания "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") обратилась к владельцам майнинг-ферм в Дагестане с просьбой отключить оборудование для добычи... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T20:33

2024-01-13T20:33

2024-01-13T21:12

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 13 янв — РИА Новости. Компания "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") обратилась к владельцам майнинг-ферм в Дагестане с просьбой отключить оборудование для добычи криптовалюты на время холодов, поскольку оно перегружает электросеть и провоцирует технологические нарушения. "Уважаемые владельцы майнинговых ферм, расположенных на территории Республики Дагестан! Убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких, соседях, о таких же дагестанцах, как и вы, и отключить майнинговые фермы, которые перегружают электрическую сеть и провоцируют технологические нарушения!" — говорится в обращении, которое опубликовано в Telegram-канале "Дагэнерго".Отмечается, что особенно сложная ситуация складывается в нескольких микрорайонах Махачкалы. По динамике загрузки сети, которая резко возрастает в короткие промежутки времени, в компании делают вывод, "что нагрузка вызвана именно майнинговыми фермами".

https://ria.ru/20231228/elektroenergetika-1918617928.html

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

махачкала, республика дагестан