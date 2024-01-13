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В Дагестане майнеров попросили отключить "фермы" из-за холодов - РИА Новости, 13.01.2024
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20:33 13.01.2024 (обновлено: 21:12 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/maynery-1921208670.html
В Дагестане майнеров попросили отключить "фермы" из-за холодов
В Дагестане майнеров попросили отключить "фермы" из-за холодов - РИА Новости, 13.01.2024
В Дагестане майнеров попросили отключить "фермы" из-за холодов
Компания "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") обратилась к владельцам майнинг-ферм в Дагестане с просьбой отключить оборудование для добычи... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T20:33
2024-01-13T21:12
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 13 янв — РИА Новости. Компания "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") обратилась к владельцам майнинг-ферм в Дагестане с просьбой отключить оборудование для добычи криптовалюты на время холодов, поскольку оно перегружает электросеть и провоцирует технологические нарушения. &quot;Уважаемые владельцы майнинговых ферм, расположенных на территории Республики Дагестан! Убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких, соседях, о таких же дагестанцах, как и вы, и отключить майнинговые фермы, которые перегружают электрическую сеть и провоцируют технологические нарушения!&quot; — говорится в обращении, которое опубликовано в Telegram-канале &quot;Дагэнерго&quot;.Отмечается, что особенно сложная ситуация складывается в нескольких микрорайонах Махачкалы. По динамике загрузки сети, которая резко возрастает в короткие промежутки времени, в компании делают вывод, "что нагрузка вызвана именно майнинговыми фермами".
https://ria.ru/20231228/elektroenergetika-1918617928.html
махачкала
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махачкала, республика дагестан
Махачкала, Республика Дагестан
В Дагестане майнеров попросили отключить "фермы" из-за холодов

Майнеров в Дагестане попросили отключить "фермы" в холода из-за перегрузки сети

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 13 янв — РИА Новости. Компания "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") обратилась к владельцам майнинг-ферм в Дагестане с просьбой отключить оборудование для добычи криптовалюты на время холодов, поскольку оно перегружает электросеть и провоцирует технологические нарушения.
«

"Уважаемые владельцы майнинговых ферм, расположенных на территории Республики Дагестан! Убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких, соседях, о таких же дагестанцах, как и вы, и отключить майнинговые фермы, которые перегружают электрическую сеть и провоцируют технологические нарушения!" — говорится в обращении, которое опубликовано в Telegram-канале "Дагэнерго".

Отмечается, что особенно сложная ситуация складывается в нескольких микрорайонах Махачкалы. По динамике загрузки сети, которая резко возрастает в короткие промежутки времени, в компании делают вывод, "что нагрузка вызвана именно майнинговыми фермами".
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