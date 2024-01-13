https://ria.ru/20240113/kupaniya-1921103706.html

В Москве назвали места, организованные для крещенских купаний

В Москве назвали места, организованные для крещенских купаний - РИА Новости, 13.01.2024

В Москве назвали места, организованные для крещенских купаний

Крещенские купания в Москве в этом году будут организованы практически во всех округах столицы, в частности, они пройдут в "Сокольниках", Вернисаже в Измайлово, РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T08:14

2024-01-13T08:14

2024-01-13T08:14

религия

москва

крещение господне

религия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Крещенские купания в Москве в этом году будут организованы практически во всех округах столицы, в частности, они пройдут в "Сокольниках", Вернисаже в Измайлово, а также в парках "Покровское-Стрешнево" и "Фили", сообщили РИА Новости в пресс-службах префектур московских административных округов. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. В восточном административном округе совершить омовение можно будет в Озерах Святое и Белое, а также в Терлецких прудах, купели "Вернисаж в Измайлово" и в Нижних Майских прудах в "Сокольниках". "Для верующих будут оборудованы теплые раздевалки, пункты питания и туалеты. Для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники МЧС, полиции и бригады скорой помощи", - сказали в пресс-службе префектуры. Места для крещенских купаний организуют и в западном административном округе. Водоемы оборудуют специальными настилами и безопасными спусками. Жителям будут доступны пункты обогрева с раздельными раздевалками, которые расположат возле купелей. "Купания состоятся по следующим адресам: Филевская пойма, парк "Фили", река Москва в поселке Рублево (улица Василия Ботылева, дом 41) и в Мещерском пруду", - сказали в пресс-службе. В пресс-службе префектуры северно-западного административного округа рассказали, что будет организовано 6 мест для крещенских купаний. Так в районе Строгино купели, по традиции, установят в Кировской и Строгинской поймах, в Митино - в одноименном ландшафтном парке, в Хорошево-Мневниках майны обустроят на Карамышевской набережной, дома 13-15 и на Малом Бездонном озере, в Щукино - на левом берегу набережной Москвы-реки. "В районе Покровское-Стрешнево для верующих организуют купание в ПИП "Покровское-Стрешнево" - пруд №4 реки Чернушки. В Северном Тушино - в парке напротив дома 56 по улице Свободы", - добавили в пресс-службе префектуры. Также 5 майн будет организованно в юго-западном административном округе, среди них пруд "Зеленка", Большой Воронцовский пруд, Зона отдыха "Тропарево", Черневский пруд (верхний) и пруд №4 на территории санатория "Узкое". На севере Москвы будут оборудованы 4 майны, в Новой Москве - 15, а в центральном административном округе, по традиции, крещенских купаний не планируется.

https://ria.ru/20230119/bogoyavlenie-1845379341.html

https://ria.ru/20220121/rpts-1768891707.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, крещение господне, религия