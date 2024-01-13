МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Склад Wildberries в Санкт-Петербурге, где произошел крупный пожар, имел заключение о соответствии всем требованиям, рассказали РИА Новости в компании. "Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах — это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности", — заявили в маркетплейсе. В Wildberries объяснили, что в рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. "В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения", — добавили в компании. Кроме того, по данным маркетплейса, после проведения комиссии был подписан акт, в соответствии с ним Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным. Сегодня Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что компания не обращалась в ведомство за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Пушкинском районе города. Утром в субботу в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение.В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.Сведения о пострадавших не поступали.
Wildberries опровергла отсутствие разрешения на работу у сгоревшего склада
Wildberries: загоревшийся склад имел заключение о соответствии всем требованиям
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Склад Wildberries в Санкт-Петербурге, где произошел крупный пожар, имел заключение о соответствии всем требованиям, рассказали РИА Новости в компании.
"Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах — это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности", — заявили в маркетплейсе.
В Wildberries объяснили, что в рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения.
"В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения", — добавили в компании.
Кроме того, по данным маркетплейса, после проведения комиссии был подписан акт, в соответствии с ним Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным.
Сегодня Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что компания не обращалась в ведомство за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Пушкинском районе города.
Утром в субботу в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение.
В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.
Сведения о пострадавших не поступали.
Источник назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах
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