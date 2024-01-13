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Wildberries опровергла отсутствие разрешения на работу у сгоревшего склада - РИА Новости, 13.01.2024
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16:39 13.01.2024 (обновлено: 19:43 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/kompaniya-1921180536.html
Wildberries опровергла отсутствие разрешения на работу у сгоревшего склада
Wildberries опровергла отсутствие разрешения на работу у сгоревшего склада - РИА Новости, 13.01.2024
Wildberries опровергла отсутствие разрешения на работу у сгоревшего склада
Склад Wildberries в Санкт-Петербурге, где произошел крупный пожар, имел заключение о соответствии всем требованиям, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:39
2024-01-13T19:43
происшествия
wildberries
санкт-петербург
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Склад Wildberries в Санкт-Петербурге, где произошел крупный пожар, имел заключение о соответствии всем требованиям, рассказали РИА Новости в компании. "Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах — это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности", — заявили в маркетплейсе. В Wildberries объяснили, что в рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. "В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения", — добавили в компании. Кроме того, по данным маркетплейса, после проведения комиссии был подписан акт, в соответствии с ним Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным. Сегодня Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что компания не обращалась в ведомство за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Пушкинском районе города. Утром в субботу в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение.В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.Сведения о пострадавших не поступали.
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921126341.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры из Петербурга, где горит склад Wildberries
Кадры из Петербурга, где горит склад Wildberries
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Работа пожарных на складе в Петербурге
Работа пожарных на складе в Петербурге
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, wildberries, санкт-петербург
Происшествия, Wildberries, Санкт-Петербург
Wildberries опровергла отсутствие разрешения на работу у сгоревшего склада

Wildberries: загоревшийся склад имел заключение о соответствии всем требованиям

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Склад Wildberries в Санкт-Петербурге, где произошел крупный пожар, имел заключение о соответствии всем требованиям, рассказали РИА Новости в компании.
"Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах — это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности", — заявили в маркетплейсе.
Пожар на складе Wildberries в Петербурге
© Фото из соцсетей

Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.

© Фото из соцсетей
1 из 11
© МЧС России

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

© МЧС России
2 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.

Пожар на складе Wildberries на Московском шоссе дом 153 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составляет 70 тыс. кв. м. и оценивается пятым уровнем сложности

Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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4 из 11
© МЧС России

Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.

© МЧС России
5 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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7 из 11
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram

Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
8 из 11
© МЧС России

Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.

© МЧС России
9 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 11
© Фото из соцсетей

В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.

© Фото из соцсетей
11 из 11

Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.

© Фото из соцсетей
1 из 11

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

© МЧС России
2 из 11

Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 11

Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
4 из 11

Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.

© МЧС России
5 из 11

К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 11

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 11

Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
8 из 11

Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.

© МЧС России
9 из 11

Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 11

В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.

© Фото из соцсетей
11 из 11
В Wildberries объяснили, что в рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения.
"В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения", — добавили в компании.
Кроме того, по данным маркетплейса, после проведения комиссии был подписан акт, в соответствии с ним Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным.
Сегодня Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что компания не обращалась в ведомство за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Пушкинском районе города.
Утром в субботу в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение.
В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.
Сведения о пострадавших не поступали.
Кадры из Петербурга, где горит склад Wildberries - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Источник назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах
Вчера, 11:23
 
ПроисшествияWildberriesСанкт-Петербург
 
 
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