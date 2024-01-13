https://ria.ru/20240113/kompaniya-1921180536.html

Wildberries опровергла отсутствие разрешения на работу у сгоревшего склада

Wildberries опровергла отсутствие разрешения на работу у сгоревшего склада - РИА Новости, 13.01.2024

Wildberries опровергла отсутствие разрешения на работу у сгоревшего склада

Склад Wildberries в Санкт-Петербурге, где произошел крупный пожар, имел заключение о соответствии всем требованиям, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T16:39

2024-01-13T16:39

2024-01-13T19:43

происшествия

wildberries

санкт-петербург

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Склад Wildberries в Санкт-Петербурге, где произошел крупный пожар, имел заключение о соответствии всем требованиям, рассказали РИА Новости в компании. "Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах — это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности", — заявили в маркетплейсе. В Wildberries объяснили, что в рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. "В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения", — добавили в компании. Кроме того, по данным маркетплейса, после проведения комиссии был подписан акт, в соответствии с ним Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным. Сегодня Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что компания не обращалась в ведомство за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Пушкинском районе города. Утром в субботу в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение.В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.Сведения о пострадавших не поступали.

https://ria.ru/20240113/pozhar-1921126341.html

санкт-петербург

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Кадры из Петербурга, где горит склад Wildberries Кадры из Петербурга, где горит склад Wildberries 2024-01-13T16:39 true PT0M29S

Работа пожарных на складе в Петербурге Работа пожарных на складе в Петербурге 2024-01-13T16:39 true PT0M47S

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Влада Копылова

происшествия, wildberries, санкт-петербург