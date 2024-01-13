https://ria.ru/20240113/kazakhstan-1921157148.html

В Казахстане по делам о беспорядках в 2022 году осудили 1396 человек

В Казахстане по делам о беспорядках в 2022 году осудили 1396 человек - РИА Новости, 13.01.2024

В Казахстане по делам о беспорядках в 2022 году осудили 1396 человек

В Казахстане по делам о массовых беспорядках в январе 2022 года осудили 1396 человек, пишет агентство "Казинформ" со ссылкой на генеральную прокуратуру страны. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T14:15

2024-01-13T14:15

2024-01-13T14:15

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АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. В Казахстане по делам о массовых беспорядках в январе 2022 года осудили 1396 человек, пишет агентство "Казинформ" со ссылкой на генеральную прокуратуру страны. "Относительно расследования январских событий (2022 года - ред.) сообщаем, что оно продолжается, в связи с чем сведения, согласно требованиям статьи 201 УПК РК, разглашению не подлежат. В то же время лица, в отношении которых добыто достаточно доказательств об их причастности к указанным событиям, уже привлечены к уголовной ответственности. На сегодня осуждены 1 396 человек, в том числе 574 за участие и организацию массовых беспорядков (12 лиц за организацию массовых беспорядков), - цитирует агентство ответ надзорного органа. В генпрокуратуре напомнил, что в ходе беспорядков было похищено 2960 единиц оружия, из которых найдено более 1 тысячи. Поиск остального оружия продолжается. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. Для стабилизации ситуации в страну были направлены миротворцы ОДКБ. Их задачами стали охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Вмешательство миротворцев ОДКБ помогло нормализовать ситуацию в Казахстане. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20240103/kazakhstan-1919546315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, казахстан, жанаозен, актау, одкб