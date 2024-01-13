https://ria.ru/20240113/karta-1921174693.html

Зюганов оправдался за карту России на агитационных материалах Харитонова

Зюганов оправдался за карту России на агитационных материалах Харитонова - РИА Новости, 13.01.2024

Зюганов оправдался за карту России на агитационных материалах Харитонова

У карты РФ на агитационных материалах кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова после комментариев в соцсетях подправили дизайн и сделали её более... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T16:05

2024-01-13T16:05

2024-01-13T16:38

выборы президента россии — 2024

политика

николай харитонов

геннадий зюганов

кпрф

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. У карты РФ на агитационных материалах кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова после комментариев в соцсетях подправили дизайн и сделали её более чёткой, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов в телеграм-канале. "Уважаемые СМИ, Telegram-каналы и новостные паблики! Очень рад, что вам понравился дизайнерский плакат в поддержку Харитонова, поскольку многие потрудились прокомментировать его... Некоторые решили отметить его своеобразным образом. Это, в частности, касается карты, на которой якобы отсутствуют Крым и новые территории России... Мы прислушиваемся к вашему мнению. Поэтому немного подправили дизайн, сделав карту более четкой", - написал Зюганов.Политик добавил, что КПРФ всегда выступала за возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. "Что касается картинки, то на ней изображена современная карта России со вместе нашими новыми территориями, Крымом и Севастополем (это легко самостоятельно проверить всем, кто имеет базовые графические навыки). Однако в силу маленького формата и спецэффектов на карте нет четких очертаний регионов с указанием городов, столичных центров", - объяснил парламентарий. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. От думских партий на данный момент уже выдвинуты съездами и подали документы на выдвижение в ЦИК Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии "Новые люди".

https://ria.ru/20240112/vybory-1920901567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, николай харитонов, геннадий зюганов, кпрф