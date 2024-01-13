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Россияне стали чаще ездить на отдых в страны Европы - РИА Новости, 13.01.2024
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Туризм
 
02:09 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/evropa-1920883256.html
Россияне стали чаще ездить на отдых в страны Европы
Россияне стали чаще ездить на отдых в страны Европы - РИА Новости, 13.01.2024
Россияне стали чаще ездить на отдых в страны Европы
Количество поездок россиян за рубеж в новогодние праздники выросло на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, путешественники в 10 раз... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T02:09
2024-01-13T02:09
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Количество поездок россиян за рубеж в новогодние праздники выросло на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, путешественники в 10 раз чаще стали выезжать в Китай, увеличился и интерес к странам Европы, сообщили РИА Новости в "Мегафоне" на основе собственных данных. "В минувшие новогодние праздники за рубеж выехало на 11 процентов больше россиян в сравнении с прошлогодними зимними каникулами. Наряду с ростом поездок в Китай и другие азиатские государства, увеличилось количество посетивших европейские страны – на 8,5 процента", – рассказали в компании. Там уточнили, что среди популярных зимой туристических направлений больше всего выросло количество поездок в страны Азии. "В 10 раз увеличилось число посетивших Китай и в особенности его выделенные островные территории – Гонконг – в 22 раза и Макао – в 35 раз", – уточнили в исследовании. Значительный рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами показали Вьетнам (148 процентов), Сингапур (130 процентов), Япония (94 процента) и Шри-Ланка (62 процента). Аналитики отметили, что среди россиян растет интерес и к Ближнему Востоку. "В Объединённые Арабские Эмираты отправилось на 17 процентов больше туристов, чем в прошлом году. Соседняя Саудовская Аравия приняла на 20 процентов больше путешественников. Взрывной рост показал Кувейт – туда отравилось в 51 раз больше туристов из России, чем на прошлые новогодние праздники", – сообщили в компании. "Турпоток в страны Европы в этом сезоне подрос на 8,5 процента. Среди стран ЕС лучшую динамику продемонстрировали Италия (+47 процентов) и Германия (+34 процента), Франция (+27 процентов). По уровню прироста год к году среди стран Европы лидирует Исландия – ее посетили в три раза больше россиян. Лидером в плане падения популярности среди европейских стран стала Финляндия – новогодний поток туда снизился на 71 процент", – рассказали в "Мегафон". Отмечается, что из стран Африки больше всего спрос у россиян вырос на поездки в Алжир – на 182 процента по сравнению прошлогодними новогодними праздниками. "На Маврикий отправилось на 168 процента больше россиян, на 65 процентов выросла популярность Марокко и на 19 процентов – Египта", – заключили аналитики.
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новости - туризм, европа, китай, азия, мегафон, евросоюз, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Европа, Китай, Азия, Мегафон, Евросоюз, Новый год
Россияне стали чаще ездить на отдых в страны Европы

Исследование: на каникулах вырос турпоток россиян в Китай и страны Европы

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкМеждународная акция "Час Земли" за рубежом
Международная акция Час Земли за рубежом - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Количество поездок россиян за рубеж в новогодние праздники выросло на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, путешественники в 10 раз чаще стали выезжать в Китай, увеличился и интерес к странам Европы, сообщили РИА Новости в "Мегафоне" на основе собственных данных.
"В минувшие новогодние праздники за рубеж выехало на 11 процентов больше россиян в сравнении с прошлогодними зимними каникулами. Наряду с ростом поездок в Китай и другие азиатские государства, увеличилось количество посетивших европейские страны – на 8,5 процента", – рассказали в компании.
Там уточнили, что среди популярных зимой туристических направлений больше всего выросло количество поездок в страны Азии. "В 10 раз увеличилось число посетивших Китай и в особенности его выделенные островные территории – Гонконг – в 22 раза и Макао – в 35 раз", – уточнили в исследовании.
Значительный рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами показали Вьетнам (148 процентов), Сингапур (130 процентов), Япония (94 процента) и Шри-Ланка (62 процента).
Аналитики отметили, что среди россиян растет интерес и к Ближнему Востоку. "В Объединённые Арабские Эмираты отправилось на 17 процентов больше туристов, чем в прошлом году. Соседняя Саудовская Аравия приняла на 20 процентов больше путешественников. Взрывной рост показал Кувейт – туда отравилось в 51 раз больше туристов из России, чем на прошлые новогодние праздники", – сообщили в компании.
"Турпоток в страны Европы в этом сезоне подрос на 8,5 процента. Среди стран ЕС лучшую динамику продемонстрировали Италия (+47 процентов) и Германия (+34 процента), Франция (+27 процентов). По уровню прироста год к году среди стран Европы лидирует Исландия – ее посетили в три раза больше россиян. Лидером в плане падения популярности среди европейских стран стала Финляндия – новогодний поток туда снизился на 71 процент", – рассказали в "Мегафон".
Отмечается, что из стран Африки больше всего спрос у россиян вырос на поездки в Алжир – на 182 процента по сравнению прошлогодними новогодними праздниками. "На Маврикий отправилось на 168 процента больше россиян, на 65 процентов выросла популярность Марокко и на 19 процентов – Египта", – заключили аналитики.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Эксперты оценили турпоток в Москву на новогодних каникулах
12 января, 02:39
 
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