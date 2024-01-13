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Глава СК поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries
Глава СК поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries - РИА Новости, 14.01.2024
Глава СК поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщается в... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-13T23:54
2024-01-13T23:54
2024-01-14T00:03
происшествия
санкт-петербург
россия
wildberries
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале СК."Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе в г. Санкт-Петербурге...", - говорится в сообщении.Бастрыкин поручил и.о. руководителя петербургского главка Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.Утром в субботу в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение.В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.Сведения о пострадавших не поступали.Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что компания не обращалась в ведомство за разрешением на ввод в эксплуатацию склада Wildberries. В самой компании РИА Новости заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям
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происшествия, санкт-петербург, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале
СК.
«
"Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе в г. Санкт-Петербурге...", - говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил и.о. руководителя петербургского главка Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.
Утром в субботу в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение.
В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали, продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.
Сведения о пострадавших не поступали.
Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что компания не обращалась в ведомство за разрешением на ввод в эксплуатацию склада Wildberries. В самой компании РИА Новости заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям
Пожар на складе Wildberries в Петербурге