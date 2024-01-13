В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В России прошла первая свадебная церемония, в которой брак регистрировался без паспорта, но с использованием биометрических данных, так свой союз скрепили молодые учителя из Воронежской области Роман и Дарья Бабаевы, рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ). "На полях выставки "Россия" состоялась первая в стране свадебная церемония с использованием биометрической идентификации. Новейшие технологии помогли скрепить союз молодых учителей из Воронежской области - Романа и Дарьи Бабаевых. В ходе церемонии молодожены подтвердили личность без предъявления каких-либо документов - с помощью планшета", - рассказали в ЦБТ. Уточняется, что молодожены заранее зарегистрировали подтвержденные биометрические данные. Регистрация прошла в павильоне №75 в рамках дня Воронежской области на выставке-форуме "Россия". Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко поздравил молодоженов с днем бракосочетания, подчеркнув, что это особенная церемония, его слова зачитал гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "Вы стали первой парой в России, чей брак скреплен не только любовью и уважением, но и передовыми технологиями. Но уверен, что даже в век технологий сила настоящей любви остается незыблемой. Пусть этот волшебный день станет началом череды счастливых и удивительных событий в новой совместной жизни", - сказано в поздравлении Григоренко. Поволоцкий, в свою очередь, также пожелал молодожёнам взаимопонимания и семейного счастья. Он выразил надежду, что уже в ближайшем будущем появится возможность создать полноценный сервис регистрации брака по биометрии. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Свадебная церемония пары из Воронежской области Романа и Дарьи Бабаевых, в которой брак регистрировался с использованием биометрических данных
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В России прошла первая свадебная церемония, в которой брак регистрировался без паспорта, но с использованием биометрических данных, так свой союз скрепили молодые учителя из Воронежской области Роман и Дарья Бабаевы, рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).
"На полях выставки "Россия" состоялась первая в стране свадебная церемония с использованием биометрической идентификации. Новейшие технологии помогли скрепить союз молодых учителей из Воронежской области - Романа и Дарьи Бабаевых. В ходе церемонии молодожены подтвердили личность без предъявления каких-либо документов - с помощью планшета", - рассказали в ЦБТ.
Уточняется, что молодожены заранее зарегистрировали подтвержденные биометрические данные.
Регистрация прошла в павильоне №75 в рамках дня Воронежской области на выставке-форуме "Россия". Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко поздравил молодоженов с днем бракосочетания, подчеркнув, что это особенная церемония, его слова зачитал гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
"Вы стали первой парой в России, чей брак скреплен не только любовью и уважением, но и передовыми технологиями. Но уверен, что даже в век технологий сила настоящей любви остается незыблемой. Пусть этот волшебный день станет началом череды счастливых и удивительных событий в новой совместной жизни", - сказано в поздравлении Григоренко.
Поволоцкий, в свою очередь, также пожелал молодожёнам взаимопонимания и семейного счастья. Он выразил надежду, что уже в ближайшем будущем появится возможность создать полноценный сервис регистрации брака по биометрии.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Севастопольскую флотскую свадьбу сыграли на выставке "Россия" на ВДНХ
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