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В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии - РИА Новости, 13.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:11 13.01.2024 (обновлено: 15:37 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/brak-1921166854.html
В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии
В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии - РИА Новости, 13.01.2024
В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии
В России прошла первая свадебная церемония, в которой брак регистрировался без паспорта, но с использованием биометрических данных, так свой союз скрепили... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:11
2024-01-13T15:37
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
воронежская область
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В России прошла первая свадебная церемония, в которой брак регистрировался без паспорта, но с использованием биометрических данных, так свой союз скрепили молодые учителя из Воронежской области Роман и Дарья Бабаевы, рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ). "На полях выставки "Россия" состоялась первая в стране свадебная церемония с использованием биометрической идентификации. Новейшие технологии помогли скрепить союз молодых учителей из Воронежской области - Романа и Дарьи Бабаевых. В ходе церемонии молодожены подтвердили личность без предъявления каких-либо документов - с помощью планшета", - рассказали в ЦБТ. Уточняется, что молодожены заранее зарегистрировали подтвержденные биометрические данные. Регистрация прошла в павильоне №75 в рамках дня Воронежской области на выставке-форуме "Россия". Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко поздравил молодоженов с днем бракосочетания, подчеркнув, что это особенная церемония, его слова зачитал гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "Вы стали первой парой в России, чей брак скреплен не только любовью и уважением, но и передовыми технологиями. Но уверен, что даже в век технологий сила настоящей любви остается незыблемой. Пусть этот волшебный день станет началом череды счастливых и удивительных событий в новой совместной жизни", - сказано в поздравлении Григоренко. Поволоцкий, в свою очередь, также пожелал молодожёнам взаимопонимания и семейного счастья. Он выразил надежду, что уже в ближайшем будущем появится возможность создать полноценный сервис регистрации брака по биометрии. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20240109/flotskaya_svadba-1920287975.html
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выставка-форум "россия", воронежская область, общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Воронежская область, Общество
В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии

На выставке "Россия" на ВДНХ зарегистрировали брак с использованием биометрии

© РИА Новости / Станислав КрасильниковСвадебная церемония пары из Воронежской области Романа и Дарьи Бабаевых, в которой брак регистрировался с использованием биометрических данных
Свадебная церемония пары из Воронежской области Романа и Дарьи Бабаевых, в которой брак регистрировался с использованием биометрических данных - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Свадебная церемония пары из Воронежской области Романа и Дарьи Бабаевых, в которой брак регистрировался с использованием биометрических данных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В России прошла первая свадебная церемония, в которой брак регистрировался без паспорта, но с использованием биометрических данных, так свой союз скрепили молодые учителя из Воронежской области Роман и Дарья Бабаевы, рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).
"На полях выставки "Россия" состоялась первая в стране свадебная церемония с использованием биометрической идентификации. Новейшие технологии помогли скрепить союз молодых учителей из Воронежской области - Романа и Дарьи Бабаевых. В ходе церемонии молодожены подтвердили личность без предъявления каких-либо документов - с помощью планшета", - рассказали в ЦБТ.
Уточняется, что молодожены заранее зарегистрировали подтвержденные биометрические данные.
Регистрация прошла в павильоне №75 в рамках дня Воронежской области на выставке-форуме "Россия". Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко поздравил молодоженов с днем бракосочетания, подчеркнув, что это особенная церемония, его слова зачитал гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
Классная страна: международная выставка-форум "Россия"
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Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

Обряд бракосочетания в народных традициях Курской губернии

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

Обряд бракосочетания в народных традициях Курской губернии

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 16
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В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

Пространство Универмаг на Международной выставке-форуме Россия

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

SНAMAN на презентация Тульской области

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
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Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

День Костромской области на Международной выставке-форуме Россия

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

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5 из 16
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"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16
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Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на Международной выставке-форуме Россия

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
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Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

Презентация Тульской области на Международной выставке-форуме Россия

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
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Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

Павильон Семья. Работа. Долголетие Минтруда России на Международной выставке-форуме Россия

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

Стенд Республики Тува (Тыва)

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

Работа выставки Россия

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
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Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт на презентации Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
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Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

Презентация музейных экспозиций Сказочный край Снегурочки совместно с Российским обществом Знание

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
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Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

Концерт Белогорье. Там, где важен каждый на Международной выставке-форуме Россия

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

Концерт Белогорье. Там, где важен каждый на Международной выставке-форуме Россия

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

Всероссийский форум АСИ Классная страна

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 16

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
"Вы стали первой парой в России, чей брак скреплен не только любовью и уважением, но и передовыми технологиями. Но уверен, что даже в век технологий сила настоящей любви остается незыблемой. Пусть этот волшебный день станет началом череды счастливых и удивительных событий в новой совместной жизни", - сказано в поздравлении Григоренко.
Поволоцкий, в свою очередь, также пожелал молодожёнам взаимопонимания и семейного счастья. Он выразил надежду, что уже в ближайшем будущем появится возможность создать полноценный сервис регистрации брака по биометрии.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Севастопольская флотская свадьба на выставке Россия на ВДНХ
Севастопольскую флотскую свадьбу сыграли на выставке "Россия" на ВДНХ
9 января, 13:01
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Воронежская областьОбщество
 
 
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