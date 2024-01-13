https://ria.ru/20240113/brak-1921166854.html

В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии

В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии - РИА Новости, 13.01.2024

В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии

В России прошла первая свадебная церемония, в которой брак регистрировался без паспорта, но с использованием биометрических данных, так свой союз скрепили... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T15:11

2024-01-13T15:11

2024-01-13T15:37

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

воронежская область

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921179278_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_307d538ea50dd05bb7fc76fd39fb39a7.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В России прошла первая свадебная церемония, в которой брак регистрировался без паспорта, но с использованием биометрических данных, так свой союз скрепили молодые учителя из Воронежской области Роман и Дарья Бабаевы, рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ). "На полях выставки "Россия" состоялась первая в стране свадебная церемония с использованием биометрической идентификации. Новейшие технологии помогли скрепить союз молодых учителей из Воронежской области - Романа и Дарьи Бабаевых. В ходе церемонии молодожены подтвердили личность без предъявления каких-либо документов - с помощью планшета", - рассказали в ЦБТ. Уточняется, что молодожены заранее зарегистрировали подтвержденные биометрические данные. Регистрация прошла в павильоне №75 в рамках дня Воронежской области на выставке-форуме "Россия". Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко поздравил молодоженов с днем бракосочетания, подчеркнув, что это особенная церемония, его слова зачитал гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "Вы стали первой парой в России, чей брак скреплен не только любовью и уважением, но и передовыми технологиями. Но уверен, что даже в век технологий сила настоящей любви остается незыблемой. Пусть этот волшебный день станет началом череды счастливых и удивительных событий в новой совместной жизни", - сказано в поздравлении Григоренко. Поволоцкий, в свою очередь, также пожелал молодожёнам взаимопонимания и семейного счастья. Он выразил надежду, что уже в ближайшем будущем появится возможность создать полноценный сервис регистрации брака по биометрии. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20240109/flotskaya_svadba-1920287975.html

воронежская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", воронежская область, общество