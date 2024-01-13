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Ищут остатки. Подход России к украинской авиации вызвал панику в США - РИА Новости, 13.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:44 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/aviatsiya-1921095883.html
Ищут остатки. Подход России к украинской авиации вызвал панику в США
Ищут остатки. Подход России к украинской авиации вызвал панику в США - РИА Новости, 13.01.2024
Ищут остатки. Подход России к украинской авиации вызвал панику в США
Подразделения ВВС Украины несут тяжелые потери, а остатки авиации уничтожаются благодаря российским самолетам дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО)... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T05:44
2024-01-13T05:44
специальная военная операция на украине
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сергей шойгу
а-50у
а-50
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Подразделения ВВС Украины несут тяжелые потери, а остатки авиации уничтожаются благодаря российским самолетам дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, об этом пишет Military Watch Magazine."Россия, как сообщается, все чаще использует свои системы дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У "летающий радар" для нейтрализации самолетов противника", — говорится в публикации.Как сообщает издание, множество источников указывают на то, что истребительные подразделения Украины несут "тяжелые потери", а противовоздушная оборона истощается."Истощение украинской противовоздушной обороны, о котором много говорят западные источники, подвергает оставшиеся пилотируемые авиационные подразделения все большему риску", — говорится в статье.В сентябре генконструктор входящего в "Росэлектронику" концерна "Вега" Вячеслав Михеев сообщил, что модернизированные самолеты А-50У оперативно обнаруживают в зоне СВО украинские воздушные объекты. В июле министр обороны России Сергей Шойгу призвал модернизировать А-50, участвующие в спецоперации, для повышения эффективности решения задач.
https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921080212.html
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в мире, сша, украина, россия, сергей шойгу, а-50у, а-50
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Сергей Шойгу, А-50У, А-50
Ищут остатки. Подход России к украинской авиации вызвал панику в США

MWM: Россия нейтрализует остатки украинской авиации самолетами А-50У

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКабина самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50У
Кабина самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50У - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кабина самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50У. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Подразделения ВВС Украины несут тяжелые потери, а остатки авиации уничтожаются благодаря российским самолетам дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, об этом пишет Military Watch Magazine.
"Россия, как сообщается, все чаще использует свои системы дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У "летающий радар" для нейтрализации самолетов противника", — говорится в публикации.
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Как сообщает издание, множество источников указывают на то, что истребительные подразделения Украины несут "тяжелые потери", а противовоздушная оборона истощается.
«
"Истощение украинской противовоздушной обороны, о котором много говорят западные источники, подвергает оставшиеся пилотируемые авиационные подразделения все большему риску", — говорится в статье.
В сентябре генконструктор входящего в "Росэлектронику" концерна "Вега" Вячеслав Михеев сообщил, что модернизированные самолеты А-50У оперативно обнаруживают в зоне СВО украинские воздушные объекты. В июле министр обороны России Сергей Шойгу призвал модернизировать А-50, участвующие в спецоперации, для повышения эффективности решения задач.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияСергей ШойгуА-50УА-50
 
 
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