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В Херсонской области отразили ракетную атаку ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
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14:00 13.01.2024
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В Херсонской области отразили ракетную атаку ВСУ
В Херсонской области отразили ракетную атаку ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
В Херсонской области отразили ракетную атаку ВСУ
Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на поселок Чаплынка на юге Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:00
2024-01-13T14:00
в мире
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на поселок Чаплынка на юге Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Сегодня боевики преступного киевского режима попытались обстрелять Чаплынку ракетами реактивных систем залпового огня. Все ракеты сбила ПВО", - написал Сальдо. По его словам, "злодейские намерения" противника пресечены.
https://ria.ru/20240113/trevoga-1921134884.html
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в мире, херсонская область , владимир сальдо
В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области отразили ракетную атаку ВСУ

В Херсонской области отразили ракетную атаку ВСУ на поселок Чаплынка

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на поселок Чаплынка на юге Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Сегодня боевики преступного киевского режима попытались обстрелять Чаплынку ракетами реактивных систем залпового огня. Все ракеты сбила ПВО", - написал Сальдо.
По его словам, "злодейские намерения" противника пресечены.
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В миреХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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