https://ria.ru/20240113/ataka-1921155648.html

В Херсонской области отразили ракетную атаку ВСУ

В Херсонской области отразили ракетную атаку ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024

В Херсонской области отразили ракетную атаку ВСУ

Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на поселок Чаплынка на юге Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T14:00

2024-01-13T14:00

2024-01-13T14:00

в мире

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на поселок Чаплынка на юге Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Сегодня боевики преступного киевского режима попытались обстрелять Чаплынку ракетами реактивных систем залпового огня. Все ракеты сбила ПВО", - написал Сальдо. По его словам, "злодейские намерения" противника пресечены.

https://ria.ru/20240113/trevoga-1921134884.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , владимир сальдо