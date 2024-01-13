https://ria.ru/20240113/ataka-1921155648.html
В Херсонской области отразили ракетную атаку ВСУ
В Херсонской области отразили ракетную атаку ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
В Херсонской области отразили ракетную атаку ВСУ
Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на поселок Чаплынка на юге Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:00
2024-01-13T14:00
2024-01-13T14:00
в мире
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на поселок Чаплынка на юге Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Сегодня боевики преступного киевского режима попытались обстрелять Чаплынку ракетами реактивных систем залпового огня. Все ракеты сбила ПВО", - написал Сальдо. По его словам, "злодейские намерения" противника пресечены.
https://ria.ru/20240113/trevoga-1921134884.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , владимир сальдо
В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области отразили ракетную атаку ВСУ
В Херсонской области отразили ракетную атаку ВСУ на поселок Чаплынка