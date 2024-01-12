https://ria.ru/20240112/zerno-1920862656.html

В России не планируют отменять экспортные пошлины на зерно

В России не планируют отменять экспортные пошлины на зерно - РИА Новости, 12.01.2024

В России не планируют отменять экспортные пошлины на зерно

Власти РФ не планируют отказываться от экспортных пошлин на зерно, полагая достаточным увеличение его закупок в интервенционный фонд, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T09:35

2024-01-12T09:35

2024-01-12T09:35

экономика

россия

виктория абрамченко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

госдума рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти РФ не планируют отказываться от экспортных пошлин на зерно, полагая достаточным увеличение его закупок в интервенционный фонд, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Представители аграриев РФ в связи с ростом себестоимости производства зерна в условиях низких внутренних цен неоднократно предлагали отменить пошлину. Госдума в конце октября рекомендовала кабмину снять эти ограничения."Не планируем. Для нас самое главное – защитить внутренний рынок, чтобы хватало на потребление и на обеспечение необходимых запасов. Именно поэтому было принято решение об увеличении закупок в интервенционный фонд – до 5 миллионов тонн. Пока этих мер достаточно", - сказала Абрамченко в ответ на вопрос, не планируется ли отменять экспортные пошлины на зерно."Каждые полгода мы говорим с вами о том, что аграрии беспокоятся, что цены на зерно низкие. Проводили недавно с коллегами совещание, и там приводили цифры Росстата по рентабельности различных подотраслей сельского хозяйства. Так вот, по данным Росстата: за 2022 год рентабельность производства зерновых – около 40%. А ведь в 2022 году пошлины действовали, и квотирование было", - добавила она.В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, которые используются для стабилизации цен на зерновые культуры. В 2022 году запас интервенционного фонда был сформирован в объеме 3 миллионов тонн зерна, а осенью 2023 года Минсельхоз объявил о планах направить в фонд еще до 2 миллионов тонн. В рамках стартовавших 11 декабря закупочных интервенций в него уже направлено почти 0,3 миллиона тонн зерна.

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экономика, россия, виктория абрамченко, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)