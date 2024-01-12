Рейтинг@Mail.ru
В России не планируют отменять экспортные пошлины на зерно - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/zerno-1920862656.html
В России не планируют отменять экспортные пошлины на зерно
В России не планируют отменять экспортные пошлины на зерно - РИА Новости, 12.01.2024
В России не планируют отменять экспортные пошлины на зерно
Власти РФ не планируют отказываться от экспортных пошлин на зерно, полагая достаточным увеличение его закупок в интервенционный фонд, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T09:35
2024-01-12T09:35
экономика
россия
виктория абрамченко
федеральная служба государственной статистики (росстат)
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891393429_0:173:3161:1951_1920x0_80_0_0_ed82175694be696ab18c60fc355739fb.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти РФ не планируют отказываться от экспортных пошлин на зерно, полагая достаточным увеличение его закупок в интервенционный фонд, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Представители аграриев РФ в связи с ростом себестоимости производства зерна в условиях низких внутренних цен неоднократно предлагали отменить пошлину. Госдума в конце октября рекомендовала кабмину снять эти ограничения."Не планируем. Для нас самое главное – защитить внутренний рынок, чтобы хватало на потребление и на обеспечение необходимых запасов. Именно поэтому было принято решение об увеличении закупок в интервенционный фонд – до 5 миллионов тонн. Пока этих мер достаточно", - сказала Абрамченко в ответ на вопрос, не планируется ли отменять экспортные пошлины на зерно."Каждые полгода мы говорим с вами о том, что аграрии беспокоятся, что цены на зерно низкие. Проводили недавно с коллегами совещание, и там приводили цифры Росстата по рентабельности различных подотраслей сельского хозяйства. Так вот, по данным Росстата: за 2022 год рентабельность производства зерновых – около 40%. А ведь в 2022 году пошлины действовали, и квотирование было", - добавила она.В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, которые используются для стабилизации цен на зерновые культуры. В 2022 году запас интервенционного фонда был сформирован в объеме 3 миллионов тонн зерна, а осенью 2023 года Минсельхоз объявил о планах направить в фонд еще до 2 миллионов тонн. В рамках стартовавших 11 декабря закупочных интервенций в него уже направлено почти 0,3 миллиона тонн зерна.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891393429_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_0ac802ae6942b3253d4bf7b5ce4a2069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, виктория абрамченко, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Виктория Абрамченко, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Госдума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В России не планируют отменять экспортные пошлины на зерно

Абрамченко: власти не планируют отменять экспортные пошлины на зерно

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазгрузка зерна на хлебном заводе "Луганск-Нива"
Разгрузка зерна на хлебном заводе Луганск-Нива - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разгрузка зерна на хлебном заводе "Луганск-Нива". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти РФ не планируют отказываться от экспортных пошлин на зерно, полагая достаточным увеличение его закупок в интервенционный фонд, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Представители аграриев РФ в связи с ростом себестоимости производства зерна в условиях низких внутренних цен неоднократно предлагали отменить пошлину. Госдума в конце октября рекомендовала кабмину снять эти ограничения.
«
"Не планируем. Для нас самое главное – защитить внутренний рынок, чтобы хватало на потребление и на обеспечение необходимых запасов. Именно поэтому было принято решение об увеличении закупок в интервенционный фонд – до 5 миллионов тонн. Пока этих мер достаточно", - сказала Абрамченко в ответ на вопрос, не планируется ли отменять экспортные пошлины на зерно.
"Каждые полгода мы говорим с вами о том, что аграрии беспокоятся, что цены на зерно низкие. Проводили недавно с коллегами совещание, и там приводили цифры Росстата по рентабельности различных подотраслей сельского хозяйства. Так вот, по данным Росстата: за 2022 год рентабельность производства зерновых – около 40%. А ведь в 2022 году пошлины действовали, и квотирование было", - добавила она.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, которые используются для стабилизации цен на зерновые культуры. В 2022 году запас интервенционного фонда был сформирован в объеме 3 миллионов тонн зерна, а осенью 2023 года Минсельхоз объявил о планах направить в фонд еще до 2 миллионов тонн. В рамках стартовавших 11 декабря закупочных интервенций в него уже направлено почти 0,3 миллиона тонн зерна.
 
ЭкономикаРоссияВиктория АбрамченкоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Госдума РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала