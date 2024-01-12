https://ria.ru/20240112/zerno-1920839771.html

Абрамченко заявила, что Россия останется надежным поставщиком продукции АПК

Абрамченко заявила, что Россия останется надежным поставщиком продукции АПК - РИА Новости, 12.01.2024

Абрамченко заявила, что Россия останется надежным поставщиком продукции АПК

Россия остается мировой кормилицей и надежным поставщиком продукции АПК, будет продолжать гуманитарные поставки зерна и удобрений в Африку, заявила в интервью... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T03:10

2024-01-12T03:10

2024-01-12T03:10

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африка

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия остается мировой кормилицей и надежным поставщиком продукции АПК, будет продолжать гуманитарные поставки зерна и удобрений в Африку, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Россия остается мировой кормилицей и надежным поставщиком. В африканские страны, вы знаете, уже пошли первые партии гуманитарной помощи по зерновым, удобрениям, и они будут продолжаться и дальше", - сказала она. Вице-премьер напомнила, что FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) недавно "открыто признала, что санкции западных стран в отношении продовольствия и минеральных удобрений, логистики и расчетов приводят к усугублению проблемы мирового голода". "И эта тенденция в мире будет только расти", - полагает она. О намерениях России бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент Владимир Путин сообщил на саммите Россия-Африка в июле прошлого года. Первые два судна с пшеницей по 25 тысяч тонн каждое для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России в середине ноября, сообщал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Гуманитарные поставки удобрений в страны Африки сейчас осуществляет компания "Уралхим". Первая такая поставка объемом 20 тысяч тонн была отправлена из Нидерландов в конце ноября 2022 года. Всего компания планировала безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 тысяч тонн минеральных удобрений. Партии удобрений уже отправлены в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве.

https://ria.ru/20240111/tekhnologii-1920657085.html

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экономика, россия, африка, виктория абрамченко, fao, оон