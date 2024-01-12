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Запад стремится превратить Красное море в кровавое озеро, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.01.2024
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14:39 12.01.2024 (обновлено: 14:43 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/zapad-1920944068.html
Запад стремится превратить Красное море в кровавое озеро, заявил Эрдоган
Запад стремится превратить Красное море в кровавое озеро, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.01.2024
Запад стремится превратить Красное море в кровавое озеро, заявил Эрдоган
Запад стремится превратить Красное море в "кровавое озеро", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя американские и британские удары в Йемене. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:39
2024-01-12T14:43
в мире
йемен
красное море
сша
реджеп тайип эрдоган
джо байден
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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АНКАРА, 12 янв – РИА Новости. Запад стремится превратить Красное море в "кровавое озеро", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя американские и британские удары в Йемене. "Не было соразмерных действий. Была применена непропорциональная сила. Израиль делает то же самое в Палестине. Британия вместе с США сделали шаг в этом процессе. В настоящее время они стремятся превратить Красное море в кровавое озеро. Йемен заявляет, что даст им необходимый ответ в регионе, объединив все свои силы с хуситами" - сказал турецкий лидер. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920940138.html
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в мире, йемен, красное море, сша, реджеп тайип эрдоган, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, Красное море, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Запад стремится превратить Красное море в кровавое озеро, заявил Эрдоган

Эрдоган: Британия и США стремятся превратить Красное море в кровавое озеро

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 12 янв – РИА Новости. Запад стремится превратить Красное море в "кровавое озеро", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя американские и британские удары в Йемене.
«
"Не было соразмерных действий. Была применена непропорциональная сила. Израиль делает то же самое в Палестине. Британия вместе с США сделали шаг в этом процессе. В настоящее время они стремятся превратить Красное море в кровавое озеро. Йемен заявляет, что даст им необходимый ответ в регионе, объединив все свои силы с хуситами" - сказал турецкий лидер.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Запад ударами по Йемену искажает резолюцию СБ ООН, считает эксперт
Вчера, 14:26
 
В миреЙеменКрасное мореСШАРеджеп Тайип ЭрдоганДжо БайденАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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