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Запад стремится превратить Красное море в кровавое озеро, заявил Эрдоган
Запад стремится превратить Красное море в кровавое озеро, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.01.2024
Запад стремится превратить Красное море в кровавое озеро, заявил Эрдоган
Запад стремится превратить Красное море в "кровавое озеро", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя американские и британские удары в Йемене. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:39
2024-01-12T14:39
2024-01-12T14:43
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военная операция сша и британии в йемене
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АНКАРА, 12 янв – РИА Новости. Запад стремится превратить Красное море в "кровавое озеро", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя американские и британские удары в Йемене. "Не было соразмерных действий. Была применена непропорциональная сила. Израиль делает то же самое в Палестине. Британия вместе с США сделали шаг в этом процессе. В настоящее время они стремятся превратить Красное море в кровавое озеро. Йемен заявляет, что даст им необходимый ответ в регионе, объединив все свои силы с хуситами" - сказал турецкий лидер. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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в мире, йемен, красное море, сша, реджеп тайип эрдоган, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, Красное море, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Запад стремится превратить Красное море в кровавое озеро, заявил Эрдоган
Эрдоган: Британия и США стремятся превратить Красное море в кровавое озеро