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На выставке "Россия" пройдет семейный форум "Родные — Любимые" - РИА Новости, 12.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
17:55 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/vystavka-1921022182.html
На выставке "Россия" пройдет семейный форум "Родные — Любимые"
На выставке "Россия" пройдет семейный форум "Родные — Любимые" - РИА Новости, 12.01.2024
На выставке "Россия" пройдет семейный форум "Родные — Любимые"
Семейный форум "Родные — Любимые" состоится с 19 по 23 января на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставки. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:55
2024-01-12T17:55
выставка-форум "россия"
вднх
общество
выставка-форум "россия"
москва
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Семейный форум "Родные — Любимые" состоится с 19 по 23 января на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставки. "Всероссийский семейный форум "Родные — Любимые" состоится с 19 по 23 января на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Форум станет пространством для объединения династий со всей страны, диалога поколений и сотворчества детей и взрослых, представит достижения отраслей и компаний через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей", - говорится в сообщении. По данным организаторов, в открытой программе смогут принять участие все посетители выставки "Россия", для них во всех павильонах с 20 по 22 января будут организованы семейные дни, в рамках которых пройдут мастер-классы, интерактивные лекции, конкурсы, семейное катание на коньках, уличные гуляния, театрализованные постановки, авторские экскурсии, дегустации национальных блюд и ярмарки. Также будет проходить серия просветительских мероприятий с участием выдающихся людей, представителей известных семей и профессиональных династий "Всероссийский семейный форум "Родные — Любимые" откроется 19 января праздничным концертом на главной уличной сцене выставки "Россия". Церемония закрытия в павильоне "Регионы России" 23 января также будет сопровождаться концертной программой", - рассказали в пресс-службе выставки.
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вднх, общество, выставка-форум "россия", москва, россия
Выставка-форум "Россия", ВДНХ, Общество, Выставка-форум "Россия", Москва, Россия
На выставке "Россия" пройдет семейный форум "Родные — Любимые"

На выставке "Россия" с 19 по 23 января пройдет семейный форум "Родные — Любимые"

© АГН "Москва" / Василий КузьмиченокМеждународная выставка-форум "Россия" на ВДНХ
Международная выставка-форум Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© АГН "Москва" / Василий Кузьмиченок
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Семейный форум "Родные — Любимые" состоится с 19 по 23 января на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставки.
«
"Всероссийский семейный форум "Родные — Любимые" состоится с 19 по 23 января на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Форум станет пространством для объединения династий со всей страны, диалога поколений и сотворчества детей и взрослых, представит достижения отраслей и компаний через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей", - говорится в сообщении.
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Около миллиона человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в праздничные дни
9 января, 16:52
По данным организаторов, в открытой программе смогут принять участие все посетители выставки "Россия", для них во всех павильонах с 20 по 22 января будут организованы семейные дни, в рамках которых пройдут мастер-классы, интерактивные лекции, конкурсы, семейное катание на коньках, уличные гуляния, театрализованные постановки, авторские экскурсии, дегустации национальных блюд и ярмарки.
Также будет проходить серия просветительских мероприятий с участием выдающихся людей, представителей известных семей и профессиональных династий
«
"Всероссийский семейный форум "Родные — Любимые" откроется 19 января праздничным концертом на главной уличной сцене выставки "Россия". Церемония закрытия в павильоне "Регионы России" 23 января также будет сопровождаться концертной программой", - рассказали в пресс-службе выставки.
Классная страна: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

Обряд бракосочетания в народных традициях Курской губернии

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

Обряд бракосочетания в народных традициях Курской губернии

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 16
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В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

Пространство Универмаг на Международной выставке-форуме Россия

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
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Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

SНAMAN на презентация Тульской области

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
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Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

День Костромской области на Международной выставке-форуме Россия

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
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"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16
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Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на Международной выставке-форуме Россия

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
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Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

Презентация Тульской области на Международной выставке-форуме Россия

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

Павильон Семья. Работа. Долголетие Минтруда России на Международной выставке-форуме Россия

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
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Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

Стенд Республики Тува (Тыва)

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

Работа выставки Россия

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
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Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт на презентации Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
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Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

Презентация музейных экспозиций Сказочный край Снегурочки совместно с Российским обществом Знание

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
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Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

Концерт Белогорье. Там, где важен каждый на Международной выставке-форуме Россия

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

Концерт Белогорье. Там, где важен каждый на Международной выставке-форуме Россия

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

Всероссийский форум АСИ Классная страна

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 16

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16
 
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