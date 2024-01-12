На выставке "Россия" пройдет семейный форум "Родные — Любимые"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Семейный форум "Родные — Любимые" состоится с 19 по 23 января на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставки. "Всероссийский семейный форум "Родные — Любимые" состоится с 19 по 23 января на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Форум станет пространством для объединения династий со всей страны, диалога поколений и сотворчества детей и взрослых, представит достижения отраслей и компаний через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей", - говорится в сообщении. По данным организаторов, в открытой программе смогут принять участие все посетители выставки "Россия", для них во всех павильонах с 20 по 22 января будут организованы семейные дни, в рамках которых пройдут мастер-классы, интерактивные лекции, конкурсы, семейное катание на коньках, уличные гуляния, театрализованные постановки, авторские экскурсии, дегустации национальных блюд и ярмарки. Также будет проходить серия просветительских мероприятий с участием выдающихся людей, представителей известных семей и профессиональных династий "Всероссийский семейный форум "Родные — Любимые" откроется 19 января праздничным концертом на главной уличной сцене выставки "Россия". Церемония закрытия в павильоне "Регионы России" 23 января также будет сопровождаться концертной программой", - рассказали в пресс-службе выставки.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Семейный форум "Родные — Любимые" состоится с 19 по 23 января на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставки.
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"Всероссийский семейный форум "Родные — Любимые" состоится с 19 по 23 января на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Форум станет пространством для объединения династий со всей страны, диалога поколений и сотворчества детей и взрослых, представит достижения отраслей и компаний через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей", - говорится в сообщении.
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По данным организаторов, в открытой программе смогут принять участие все посетители выставки "Россия", для них во всех павильонах с 20 по 22 января будут организованы семейные дни, в рамках которых пройдут мастер-классы, интерактивные лекции, конкурсы, семейное катание на коньках, уличные гуляния, театрализованные постановки, авторские экскурсии, дегустации национальных блюд и ярмарки.
Также будет проходить серия просветительских мероприятий с участием выдающихся людей, представителей известных семей и профессиональных династий
«
"Всероссийский семейный форум "Родные — Любимые" откроется 19 января праздничным концертом на главной уличной сцене выставки "Россия". Церемония закрытия в павильоне "Регионы России" 23 января также будет сопровождаться концертной программой", - рассказали в пресс-службе выставки.
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