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Совфед отследит все попытки вмешательства в выборы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:51 12.01.2024
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Совфед отследит все попытки вмешательства в выборы, заявила Матвиенко
Совфед отследит все попытки вмешательства в выборы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.01.2024
Совфед отследит все попытки вмешательства в выборы, заявила Матвиенко
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета будет фиксировать и обнародовать все факты попыток вмешательства извне в выборы президента РФ, заявила... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:51
2024-01-12T14:51
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сша
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета будет фиксировать и обнародовать все факты попыток вмешательства извне в выборы президента РФ, заявила председатель палаты Валентина Матвиенко. "Наша комиссия по защите суверенитета Российской Федерации будет фиксировать, обнародовать, анализировать все появляющиеся факты (попыток вмешательства в выборы президента РФ - ред.)", - сказала Матвиенко на церемонии награждения участников конкурса "Совет Федерации - палата регионов". Она также указала на тот факт, что в США также пройдут выборы президента. "Еще ничего не началось по сути, но уже Россию обвинили во вмешательстве в выборы - на воре и шапка горит", - отметила Матвиенко. "Они заранее вбрасывают информацию, чтобы потом оправдать свои попытки вмешаться в избирательную кампанию в России", - объяснила парламентарий.
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политика, россия, сша, валентина матвиенко, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, США, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Совфед отследит все попытки вмешательства в выборы, заявила Матвиенко

Матвиенко: в Совфеде будут отслеживать попытки вмешательства в выборы президента

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета будет фиксировать и обнародовать все факты попыток вмешательства извне в выборы президента РФ, заявила председатель палаты Валентина Матвиенко.
«
"Наша комиссия по защите суверенитета Российской Федерации будет фиксировать, обнародовать, анализировать все появляющиеся факты (попыток вмешательства в выборы президента РФ - ред.)", - сказала Матвиенко на церемонии награждения участников конкурса "Совет Федерации - палата регионов".
Она также указала на тот факт, что в США также пройдут выборы президента.
«
"Еще ничего не началось по сути, но уже Россию обвинили во вмешательстве в выборы - на воре и шапка горит", - отметила Матвиенко.
«
"Они заранее вбрасывают информацию, чтобы потом оправдать свои попытки вмешаться в избирательную кампанию в России", - объяснила парламентарий.
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