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Совфед отследит все попытки вмешательства в выборы, заявила Матвиенко

Совфед отследит все попытки вмешательства в выборы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.01.2024

Совфед отследит все попытки вмешательства в выборы, заявила Матвиенко

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета будет фиксировать и обнародовать все факты попыток вмешательства извне в выборы президента РФ, заявила... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:51

2024-01-12T14:51

2024-01-12T14:51

выборы президента россии — 2024

политика

россия

сша

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета будет фиксировать и обнародовать все факты попыток вмешательства извне в выборы президента РФ, заявила председатель палаты Валентина Матвиенко. "Наша комиссия по защите суверенитета Российской Федерации будет фиксировать, обнародовать, анализировать все появляющиеся факты (попыток вмешательства в выборы президента РФ - ред.)", - сказала Матвиенко на церемонии награждения участников конкурса "Совет Федерации - палата регионов". Она также указала на тот факт, что в США также пройдут выборы президента. "Еще ничего не началось по сути, но уже Россию обвинили во вмешательстве в выборы - на воре и шапка горит", - отметила Матвиенко. "Они заранее вбрасывают информацию, чтобы потом оправдать свои попытки вмешаться в избирательную кампанию в России", - объяснила парламентарий.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, сша, валентина матвиенко, совет федерации рф