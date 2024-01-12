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Совфед отследит все попытки вмешательства в выборы, заявила Матвиенко
Совфед отследит все попытки вмешательства в выборы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.01.2024
Совфед отследит все попытки вмешательства в выборы, заявила Матвиенко
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета будет фиксировать и обнародовать все факты попыток вмешательства извне в выборы президента РФ, заявила... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:51
2024-01-12T14:51
2024-01-12T14:51
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сша
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета будет фиксировать и обнародовать все факты попыток вмешательства извне в выборы президента РФ, заявила председатель палаты Валентина Матвиенко. "Наша комиссия по защите суверенитета Российской Федерации будет фиксировать, обнародовать, анализировать все появляющиеся факты (попыток вмешательства в выборы президента РФ - ред.)", - сказала Матвиенко на церемонии награждения участников конкурса "Совет Федерации - палата регионов". Она также указала на тот факт, что в США также пройдут выборы президента. "Еще ничего не началось по сути, но уже Россию обвинили во вмешательстве в выборы - на воре и шапка горит", - отметила Матвиенко. "Они заранее вбрасывают информацию, чтобы потом оправдать свои попытки вмешаться в избирательную кампанию в России", - объяснила парламентарий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, валентина матвиенко, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, США, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Совфед отследит все попытки вмешательства в выборы, заявила Матвиенко
Матвиенко: в Совфеде будут отслеживать попытки вмешательства в выборы президента