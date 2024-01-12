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В Раде признали, что многих новобранцев отправили на фронт плохо готовыми - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:07 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/vsu-1920955525.html
В Раде признали, что многих новобранцев отправили на фронт плохо готовыми
В Раде признали, что многих новобранцев отправили на фронт плохо готовыми - РИА Новости, 12.01.2024
В Раде признали, что многих новобранцев отправили на фронт плохо готовыми
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что многих украинских новобранцев отправили на фронт слабо подготовленными к боевым... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:07
2024-01-12T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
давид арахамия
верховная рада украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что многих украинских новобранцев отправили на фронт слабо подготовленными к боевым действиям, и теперь в новом проекте закона о мобилизации будут прописаны критерии повышения уровня подготовки военнообязанных. Накануне украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщал, что кабинет министров Украины отозвал из Рады свой законопроект о новых правилах мобилизации. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что вверенное ему ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта. "Мы много получаем историй, когда человека мобилизовали. Он обучился и уже вроде как пройден курс, и (мобилизованный оказывается) на передовой, а потом выявляется, что (на подготовке курсанты) одну гранату кинули или постреляли два "рожка" и больше не имеют никаких навыков", - сказал Арахамия в эфире национального телемарафона. Он отметил, что в рекомендацию к законопроекту о мобилизации "прямо записали" положение о том, что должен быть обязательный курс подготовки с такими критериями, чтобы "обученные солдаты сохранили жизнь". Арахамия подчеркнул, что имеющиеся на данный момент наработки в законопроекте не устраивают общество и парламент. Владимир Зеленский в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца Путин признал "контрнаступ" провальным. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитых и раненых. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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в мире, украина, давид арахамия, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде признали, что многих новобранцев отправили на фронт плохо готовыми

Арахамия: многих новобранцев ВСУ отправили на фронт со слабой подготовкой

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что многих украинских новобранцев отправили на фронт слабо подготовленными к боевым действиям, и теперь в новом проекте закона о мобилизации будут прописаны критерии повышения уровня подготовки военнообязанных.
Накануне украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщал, что кабинет министров Украины отозвал из Рады свой законопроект о новых правилах мобилизации. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что вверенное ему ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта.
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"Мы много получаем историй, когда человека мобилизовали. Он обучился и уже вроде как пройден курс, и (мобилизованный оказывается) на передовой, а потом выявляется, что (на подготовке курсанты) одну гранату кинули или постреляли два "рожка" и больше не имеют никаких навыков", - сказал Арахамия в эфире национального телемарафона. Он отметил, что в рекомендацию к законопроекту о мобилизации "прямо записали" положение о том, что должен быть обязательный курс подготовки с такими критериями, чтобы "обученные солдаты сохранили жизнь". Арахамия подчеркнул, что имеющиеся на данный момент наработки в законопроекте не устраивают общество и парламент.
Владимир Зеленский в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца Путин признал "контрнаступ" провальным. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитых и раненых. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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