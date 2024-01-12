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Ветерана ВОВ в день 100-летия наградили орденом за заслуги перед Дагестаном - РИА Новости, 12.01.2024
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17:26 12.01.2024
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Ветерана ВОВ в день 100-летия наградили орденом за заслуги перед Дагестаном
Ветерана ВОВ в день 100-летия наградили орденом за заслуги перед Дагестаном - РИА Новости, 12.01.2024
Ветерана ВОВ в день 100-летия наградили орденом за заслуги перед Дагестаном
Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков награжден высшей государственной наградой Дагестана – орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан",... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:26
2024-01-12T17:26
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МАХАЧКАЛА, 12 янв - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков награжден высшей государственной наградой Дагестана – орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан", сообщили в пресс-службе главы региона. В пятницу, 12 января, Ибрагим-Паша Садыков отмечает 100-летний юбилей. В этот день глава региона Сергей Меликов навестил ветерана. "Сергей Меликов поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Пашу Садыкова и передал ему орден "За заслуги перед Республикой Дагестан", – говорится в сообщении. Ветеран рассказал Меликову, что хотел отправиться в зону специальной военной операции. "Я написал письмо министру обороны (с просьбой) меня направить в Украину, они переслали (письмо) полковнику… Он мне отвечает: до 60 лет мы отправляем, а тебе куда там? У тебя, говорит, песок сыпется", – смеясь, рассказал ветеран. За чашкой чая Садыков поделился с главой республики воспоминаниями с фронта, рассказал, как в декабре 1945 года во время наступательного боя, будучи командиром отделения автоматчиков, истекая кровью от полученных ранений, отбивал атаки противника. Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, Садыков награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими.
https://ria.ru/20240105/arustamyan-1919810165.html
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общество, украина, сталинград, сергей меликов
Общество, Украина, Сталинград, Сергей Меликов
Ветерана ВОВ в день 100-летия наградили орденом за заслуги перед Дагестаном

Ветерана ВОВ в день 100-летия наградили орденом за заслуги перед Дагестаном

© Администрация Главы РД/TelegramГлава Дагестана Сергей Меликов поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Пашу Садыкова
Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Пашу Садыкова
© Администрация Главы РД/Telegram
Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Пашу Садыкова
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 12 янв - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков награжден высшей государственной наградой Дагестана – орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан", сообщили в пресс-службе главы региона.
В пятницу, 12 января, Ибрагим-Паша Садыков отмечает 100-летний юбилей. В этот день глава региона Сергей Меликов навестил ветерана.
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5 января, 13:12
«
"Сергей Меликов поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Пашу Садыкова и передал ему орден "За заслуги перед Республикой Дагестан", – говорится в сообщении.
Ветеран рассказал Меликову, что хотел отправиться в зону специальной военной операции. "Я написал письмо министру обороны (с просьбой) меня направить в Украину, они переслали (письмо) полковнику… Он мне отвечает: до 60 лет мы отправляем, а тебе куда там? У тебя, говорит, песок сыпется", – смеясь, рассказал ветеран.
За чашкой чая Садыков поделился с главой республики воспоминаниями с фронта, рассказал, как в декабре 1945 года во время наступательного боя, будучи командиром отделения автоматчиков, истекая кровью от полученных ранений, отбивал атаки противника.
Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, Садыков награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими.
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