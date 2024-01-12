https://ria.ru/20240112/veteran-1921013113.html

Ветерана ВОВ в день 100-летия наградили орденом за заслуги перед Дагестаном

Ветерана ВОВ в день 100-летия наградили орденом за заслуги перед Дагестаном - РИА Новости, 12.01.2024

Ветерана ВОВ в день 100-летия наградили орденом за заслуги перед Дагестаном

Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков награжден высшей государственной наградой Дагестана – орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан",... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:26

2024-01-12T17:26

2024-01-12T17:26

общество

украина

сталинград

сергей меликов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921011009_37:0:3678:2048_1920x0_80_0_0_3d9e07165bf7c4ea043fafa991f56d83.jpg

МАХАЧКАЛА, 12 янв - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков награжден высшей государственной наградой Дагестана – орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан", сообщили в пресс-службе главы региона. В пятницу, 12 января, Ибрагим-Паша Садыков отмечает 100-летний юбилей. В этот день глава региона Сергей Меликов навестил ветерана. "Сергей Меликов поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Пашу Садыкова и передал ему орден "За заслуги перед Республикой Дагестан", – говорится в сообщении. Ветеран рассказал Меликову, что хотел отправиться в зону специальной военной операции. "Я написал письмо министру обороны (с просьбой) меня направить в Украину, они переслали (письмо) полковнику… Он мне отвечает: до 60 лет мы отправляем, а тебе куда там? У тебя, говорит, песок сыпется", – смеясь, рассказал ветеран. За чашкой чая Садыков поделился с главой республики воспоминаниями с фронта, рассказал, как в декабре 1945 года во время наступательного боя, будучи командиром отделения автоматчиков, истекая кровью от полученных ранений, отбивал атаки противника. Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, Садыков награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими.

https://ria.ru/20240105/arustamyan-1919810165.html

https://ria.ru/20231227/veteran-1918553718.html

украина

сталинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, украина, сталинград, сергей меликов