Ветерана ВОВ в день 100-летия наградили орденом за заслуги перед Дагестаном
Ветерана ВОВ в день 100-летия наградили орденом за заслуги перед Дагестаном
© Администрация Главы РД/TelegramГлава Дагестана Сергей Меликов поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Пашу Садыкова
Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Пашу Садыкова
МАХАЧКАЛА, 12 янв - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков награжден высшей государственной наградой Дагестана – орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан", сообщили в пресс-службе главы региона.
В пятницу, 12 января, Ибрагим-Паша Садыков отмечает 100-летний юбилей. В этот день глава региона Сергей Меликов навестил ветерана.
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"Сергей Меликов поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Пашу Садыкова и передал ему орден "За заслуги перед Республикой Дагестан", – говорится в сообщении.
Ветеран рассказал Меликову, что хотел отправиться в зону специальной военной операции. "Я написал письмо министру обороны (с просьбой) меня направить в Украину, они переслали (письмо) полковнику… Он мне отвечает: до 60 лет мы отправляем, а тебе куда там? У тебя, говорит, песок сыпется", – смеясь, рассказал ветеран.
За чашкой чая Садыков поделился с главой республики воспоминаниями с фронта, рассказал, как в декабре 1945 года во время наступательного боя, будучи командиром отделения автоматчиков, истекая кровью от полученных ранений, отбивал атаки противника.
Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, Садыков награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими.