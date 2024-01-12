https://ria.ru/20240112/udaltsov-1920949016.html

Удальцов не признал вину в оправдании терроризма

Удальцов не признал вину в оправдании терроризма - РИА Новости, 12.01.2024

Удальцов не признал вину в оправдании терроризма

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов на заседании суда отказался признавать вину в оправдании терроризма в интернете, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:53

2024-01-12T14:53

2024-01-12T15:07

происшествия

сергей удальцов

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов на заседании суда отказался признавать вину в оправдании терроризма в интернете, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы."Те обвинения, которые предложены следствием, иначе как бредом назвать не могу. Следствие говорит, что я размещал посты в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм. Они были участниками марксистского кружка", - заявил он.Басманный суд Москвы по просьбе следствия в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте Удальцова, также передает корреспондент РИА Новости.По мнению следователя, обосновывающие арест документы составляют охраняемую законом тайну."Ходатайство удовлетворить", - заявила судья Евгения Николаева.Накануне дома у Удальцова провели обыск, позднее его допросили и задержали. Политику предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.Как заявляла защита мужчины, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Вину он не признал.Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт", среди лидеров объединения также его супруга, депутат Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова.Удальцова неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.О задержании в Уфе пяти фигурантов дела о террористическом сообществе и публичных призывах к терроризму СК РФ объявил в марте 2022 года.Согласно релизу ФСБ, дома у задержанных были изъяты две гранаты РГД-5, коктейли Молотова, экстремистская литература, одежда и снаряжение для полевых условий. СМИ писали, что один из задержанных, Дмитрий Чувилин, - депутат Госсобрания Башкирии от КПРФ.

https://ria.ru/20240111/udaltsov-1920721150.html

https://ria.ru/20231215/obvinenie-1916040843.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сергей удальцов