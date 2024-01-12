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На Украине внедрили более 300 стандартов НАТО, утверждают в Киеве - РИА Новости, 12.01.2024
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15:29 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/standarty-1920963876.html
На Украине внедрили более 300 стандартов НАТО, утверждают в Киеве
На Украине внедрили более 300 стандартов НАТО, утверждают в Киеве - РИА Новости, 12.01.2024
На Украине внедрили более 300 стандартов НАТО, утверждают в Киеве
Триста девять стандартов НАТО внедрено на Украине к началу 2024 года, заявил замминистра обороны страны Иван Гаврилюк. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:29
2024-01-12T15:29
в мире
украина
вашингтон (штат)
киев
анджей дуда
петер сийярто
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Триста девять стандартов НАТО внедрено на Украине к началу 2024 года, заявил замминистра обороны страны Иван Гаврилюк. Всего в Североатлантическом альянсе существует около 1,2 тысячи постоянно меняющихся стандартов, совершенствующихся путем пересмотра по меньшей мере каждые три года. "К началу 2024 года в министерстве обороны, вооруженных силах и других составляющих сектора безопасности и обороны Украины уже внедрено 309 стандартов НАТО", - сказал Гаврилюк в интервью агентству Укринформ. По его словам, стандарты были внедрены в том числе в части эксплуатации вооружения и военной техники. В текущем году планируется внедрить еще 50 стандартов НАТО в секторе безопасности, добавил замминистра. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее указал, что не готов предсказать решения будущего саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но полноценное ее членство "невозможно во время вооруженного конфликта". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в свою очередь, что на заседании глав МИД стран НАТО союзники подчеркнули, что Украина не получит приглашения в альянс на следующем саммите в 2024 году, который пройдет в Вашингтоне. Украину не принимают в НАТО, так как страны альянса не хотят отправлять туда своих солдат, заявлял президент Польши Анджей Дуда. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240112/udary-1920960365.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), киев, анджей дуда, петер сийярто, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Киев, Анджей Дуда, Петер Сийярто, Йенс Столтенберг, НАТО
На Украине внедрили более 300 стандартов НАТО, утверждают в Киеве

Гаврилюк: к 2024 году на Украине внедрили 309 стандартов НАТО из 1,2 тысячи

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Триста девять стандартов НАТО внедрено на Украине к началу 2024 года, заявил замминистра обороны страны Иван Гаврилюк.
Всего в Североатлантическом альянсе существует около 1,2 тысячи постоянно меняющихся стандартов, совершенствующихся путем пересмотра по меньшей мере каждые три года.
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"К началу 2024 года в министерстве обороны, вооруженных силах и других составляющих сектора безопасности и обороны Украины уже внедрено 309 стандартов НАТО", - сказал Гаврилюк в интервью агентству Укринформ. По его словам, стандарты были внедрены в том числе в части эксплуатации вооружения и военной техники. В текущем году планируется внедрить еще 50 стандартов НАТО в секторе безопасности, добавил замминистра.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее указал, что не готов предсказать решения будущего саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но полноценное ее членство "невозможно во время вооруженного конфликта". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в свою очередь, что на заседании глав МИД стран НАТО союзники подчеркнули, что Украина не получит приглашения в альянс на следующем саммите в 2024 году, который пройдет в Вашингтоне. Украину не принимают в НАТО, так как страны альянса не хотят отправлять туда своих солдат, заявлял президент Польши Анджей Дуда.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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В миреУкраинаВашингтон (штат)КиевАнджей ДудаПетер СийяртоЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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