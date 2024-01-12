На Украине внедрили более 300 стандартов НАТО, утверждают в Киеве
Гаврилюк: к 2024 году на Украине внедрили 309 стандартов НАТО из 1,2 тысячи
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев . Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Триста девять стандартов НАТО внедрено на Украине к началу 2024 года, заявил замминистра обороны страны Иван Гаврилюк.
Всего в Североатлантическом альянсе существует около 1,2 тысячи постоянно меняющихся стандартов, совершенствующихся путем пересмотра по меньшей мере каждые три года.
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"К началу 2024 года в министерстве обороны, вооруженных силах и других составляющих сектора безопасности и обороны Украины уже внедрено 309 стандартов НАТО", - сказал Гаврилюк в интервью агентству Укринформ. По его словам, стандарты были внедрены в том числе в части эксплуатации вооружения и военной техники. В текущем году планируется внедрить еще 50 стандартов НАТО в секторе безопасности, добавил замминистра.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее указал, что не готов предсказать решения будущего саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но полноценное ее членство "невозможно во время вооруженного конфликта". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в свою очередь, что на заседании глав МИД стран НАТО союзники подчеркнули, что Украина не получит приглашения в альянс на следующем саммите в 2024 году, который пройдет в Вашингтоне. Украину не принимают в НАТО, так как страны альянса не хотят отправлять туда своих солдат, заявлял президент Польши Анджей Дуда.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.