https://ria.ru/20240112/standarty-1920963876.html

На Украине внедрили более 300 стандартов НАТО, утверждают в Киеве

На Украине внедрили более 300 стандартов НАТО, утверждают в Киеве - РИА Новости, 12.01.2024

На Украине внедрили более 300 стандартов НАТО, утверждают в Киеве

Триста девять стандартов НАТО внедрено на Украине к началу 2024 года, заявил замминистра обороны страны Иван Гаврилюк. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:29

2024-01-12T15:29

2024-01-12T15:29

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вашингтон (штат)

киев

анджей дуда

петер сийярто

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Триста девять стандартов НАТО внедрено на Украине к началу 2024 года, заявил замминистра обороны страны Иван Гаврилюк. Всего в Североатлантическом альянсе существует около 1,2 тысячи постоянно меняющихся стандартов, совершенствующихся путем пересмотра по меньшей мере каждые три года. "К началу 2024 года в министерстве обороны, вооруженных силах и других составляющих сектора безопасности и обороны Украины уже внедрено 309 стандартов НАТО", - сказал Гаврилюк в интервью агентству Укринформ. По его словам, стандарты были внедрены в том числе в части эксплуатации вооружения и военной техники. В текущем году планируется внедрить еще 50 стандартов НАТО в секторе безопасности, добавил замминистра. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее указал, что не готов предсказать решения будущего саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но полноценное ее членство "невозможно во время вооруженного конфликта". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в свою очередь, что на заседании глав МИД стран НАТО союзники подчеркнули, что Украина не получит приглашения в альянс на следующем саммите в 2024 году, который пройдет в Вашингтоне. Украину не принимают в НАТО, так как страны альянса не хотят отправлять туда своих солдат, заявлял президент Польши Анджей Дуда. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240112/udary-1920960365.html

https://ria.ru/20240112/ukraina-1920956479.html

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в мире, украина, вашингтон (штат), киев, анджей дуда, петер сийярто, йенс столтенберг, нато