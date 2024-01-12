https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920851921.html

Марочко рассказал, как ВСУ стягивают артиллерию в районе Макеевки

Марочко рассказал, как ВСУ стягивают артиллерию в районе Макеевки - РИА Новости, 12.01.2024

Марочко рассказал, как ВСУ стягивают артиллерию в районе Макеевки

Украинские силовики стягивают бронетехнику и артиллерию на свои позиции на сватовско-кременском участке, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T07:32

2024-01-12T07:32

2024-01-12T07:32

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

макеевка

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg

ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Украинские силовики стягивают бронетехнику и артиллерию на свои позиции на сватовско-кременском участке, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Макеевки (село в ЛНР - ред.), Невского и Терны отмечается усиление позиций украинских боевиков за счет бронетехники и дополнительных артиллерийских расчетов" - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что на данном этапе рост сил незначительный, также увеличилось количество мобильных украинских групп с "кочующими" огневыми средствами.

https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920848140.html

луганская народная республика

макеевка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, макеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия