Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал, как ВСУ стягивают артиллерию в районе Макеевки - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920851921.html
Марочко рассказал, как ВСУ стягивают артиллерию в районе Макеевки
Марочко рассказал, как ВСУ стягивают артиллерию в районе Макеевки - РИА Новости, 12.01.2024
Марочко рассказал, как ВСУ стягивают артиллерию в районе Макеевки
Украинские силовики стягивают бронетехнику и артиллерию на свои позиции на сватовско-кременском участке, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T07:32
2024-01-12T07:32
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
макеевка
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Украинские силовики стягивают бронетехнику и артиллерию на свои позиции на сватовско-кременском участке, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Макеевки (село в ЛНР - ред.), Невского и Терны отмечается усиление позиций украинских боевиков за счет бронетехники и дополнительных артиллерийских расчетов" - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что на данном этапе рост сил незначительный, также увеличилось количество мобильных украинских групп с "кочующими" огневыми средствами.
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920848140.html
луганская народная республика
макеевка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_494c3f8675d7a9ebf6cf71acaf278429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, макеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Макеевка, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Марочко рассказал, как ВСУ стягивают артиллерию в районе Макеевки

Марочко: ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию на сватовско-кременской участок

© AP Photo / Hanna ArhirovaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Украинские силовики стягивают бронетехнику и артиллерию на свои позиции на сватовско-кременском участке, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе Макеевки (село в ЛНР - ред.), Невского и Терны отмечается усиление позиций украинских боевиков за счет бронетехники и дополнительных артиллерийских расчетов" - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Танкисты ЗВО организовали засаду на колонну ВСУ на Купянском участке
06:01
Он отметил, что на данном этапе рост сил незначительный, также увеличилось количество мобильных украинских групп с "кочующими" огневыми средствами.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМакеевкаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала