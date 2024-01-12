https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920851921.html
Марочко рассказал, как ВСУ стягивают артиллерию в районе Макеевки
Марочко рассказал, как ВСУ стягивают артиллерию в районе Макеевки - РИА Новости, 12.01.2024
Марочко рассказал, как ВСУ стягивают артиллерию в районе Макеевки
Украинские силовики стягивают бронетехнику и артиллерию на свои позиции на сватовско-кременском участке, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T07:32
2024-01-12T07:32
2024-01-12T07:32
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Украинские силовики стягивают бронетехнику и артиллерию на свои позиции на сватовско-кременском участке, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Макеевки (село в ЛНР - ред.), Невского и Терны отмечается усиление позиций украинских боевиков за счет бронетехники и дополнительных артиллерийских расчетов" - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что на данном этапе рост сил незначительный, также увеличилось количество мобильных украинских групп с "кочующими" огневыми средствами.
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Макеевка, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Марочко рассказал, как ВСУ стягивают артиллерию в районе Макеевки
Марочко: ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию на сватовско-кременской участок