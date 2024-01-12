https://ria.ru/20240112/sovfed-1920933309.html

В СФ оценили идею предоставления выходного дня в старый Новый год

В СФ оценили идею предоставления выходного дня в старый Новый год - РИА Новости, 12.01.2024

В СФ оценили идею предоставления выходного дня в старый Новый год

В условиях СВО в России неуместно говорить о каких-либо дополнительных выходных, стране необходимо наращивать экономическую мощь, а платить за простой... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:07

2024-01-12T14:07

2024-01-12T14:07

общество

россия

московская область (подмосковье)

никита чаплин

иван абрамов

госдума рф

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603439466_0:403:2925:2048_1920x0_80_0_0_f52238bb533ac94d6fe1587b0f854b31.jpg

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В условиях СВО в России неуместно говорить о каких-либо дополнительных выходных, стране необходимо наращивать экономическую мощь, а платить за простой работников никто не будет, поэтому идея сделать старый Новый год выходным днём нецелесообразна и направлена на разговоры об авторе инициативы, заявил РИА Новости первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин предложил сделать старый Новый год выходным днем, чтобы сделать "разгрузку" перед трудовыми буднями и дать возможность россиянам выехать на дачи. "Это, видимо, человек хочет, чтобы лишний раз про него сказали. Мне кажется, эти разговоры про какие-то дополнительные выходные вообще нужно закончить на время проведения СВО – нужно понимать, в каких реалиях мы живём. Мы должны сегодня наращивать экономическую мощь и увеличивать производительность труда, мы должны показывать результаты работы, а дать здесь выходной, там выходной – всему должно быть своё время", - сказал Абрамов. Он напомнил, что старый Новый год в России будет "уже завтра", необходимо учитывать процедурные вопросы, которые урегулировать за такое время уже невозможно. "В чём аргументация этого предложения? Самый первый вопрос – кто за это заплатит? Чаплин за это заплатит, у него хватит денег? Чтобы вся экономика отдохнула на один день лишний – кто за это заплатит: работодатель, государство, кто? Все пойдут отдыхать, а кто будет за это платить?", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20240110/prazdnik-1920531480.html

https://radiosputnik.ru/20240108/medinskiy-1920200933.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, московская область (подмосковье), никита чаплин, иван абрамов, госдума рф, совет федерации рф