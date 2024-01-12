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В СФ оценили идею предоставления выходного дня в старый Новый год - РИА Новости, 12.01.2024
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14:07 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/sovfed-1920933309.html
В СФ оценили идею предоставления выходного дня в старый Новый год
В СФ оценили идею предоставления выходного дня в старый Новый год - РИА Новости, 12.01.2024
В СФ оценили идею предоставления выходного дня в старый Новый год
В условиях СВО в России неуместно говорить о каких-либо дополнительных выходных, стране необходимо наращивать экономическую мощь, а платить за простой... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:07
2024-01-12T14:07
общество
россия
московская область (подмосковье)
никита чаплин
иван абрамов
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В условиях СВО в России неуместно говорить о каких-либо дополнительных выходных, стране необходимо наращивать экономическую мощь, а платить за простой работников никто не будет, поэтому идея сделать старый Новый год выходным днём нецелесообразна и направлена на разговоры об авторе инициативы, заявил РИА Новости первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин предложил сделать старый Новый год выходным днем, чтобы сделать "разгрузку" перед трудовыми буднями и дать возможность россиянам выехать на дачи. "Это, видимо, человек хочет, чтобы лишний раз про него сказали. Мне кажется, эти разговоры про какие-то дополнительные выходные вообще нужно закончить на время проведения СВО – нужно понимать, в каких реалиях мы живём. Мы должны сегодня наращивать экономическую мощь и увеличивать производительность труда, мы должны показывать результаты работы, а дать здесь выходной, там выходной – всему должно быть своё время", - сказал Абрамов. Он напомнил, что старый Новый год в России будет "уже завтра", необходимо учитывать процедурные вопросы, которые урегулировать за такое время уже невозможно. "В чём аргументация этого предложения? Самый первый вопрос – кто за это заплатит? Чаплин за это заплатит, у него хватит денег? Чтобы вся экономика отдохнула на один день лишний – кто за это заплатит: работодатель, государство, кто? Все пойдут отдыхать, а кто будет за это платить?", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20240110/prazdnik-1920531480.html
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общество, россия, московская область (подмосковье), никита чаплин, иван абрамов, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Никита Чаплин, Иван Абрамов, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В СФ оценили идею предоставления выходного дня в старый Новый год

В СФ назвали идею предоставления выходного в старый Новый год нецелесообразной

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В условиях СВО в России неуместно говорить о каких-либо дополнительных выходных, стране необходимо наращивать экономическую мощь, а платить за простой работников никто не будет, поэтому идея сделать старый Новый год выходным днём нецелесообразна и направлена на разговоры об авторе инициативы, заявил РИА Новости первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин предложил сделать старый Новый год выходным днем, чтобы сделать "разгрузку" перед трудовыми буднями и дать возможность россиянам выехать на дачи.
«
"Это, видимо, человек хочет, чтобы лишний раз про него сказали. Мне кажется, эти разговоры про какие-то дополнительные выходные вообще нужно закончить на время проведения СВО – нужно понимать, в каких реалиях мы живём. Мы должны сегодня наращивать экономическую мощь и увеличивать производительность труда, мы должны показывать результаты работы, а дать здесь выходной, там выходной – всему должно быть своё время", - сказал Абрамов.
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Он напомнил, что старый Новый год в России будет "уже завтра", необходимо учитывать процедурные вопросы, которые урегулировать за такое время уже невозможно.
"В чём аргументация этого предложения? Самый первый вопрос – кто за это заплатит? Чаплин за это заплатит, у него хватит денег? Чтобы вся экономика отдохнула на один день лишний – кто за это заплатит: работодатель, государство, кто? Все пойдут отдыхать, а кто будет за это платить?", - заключил сенатор.
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