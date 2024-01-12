https://ria.ru/20240112/sobaka-1920945522.html

В Кузбассе мужчина застрелил собаку из охотничьего ружья

В Кузбассе мужчина застрелил собаку из охотничьего ружья - РИА Новости, 12.01.2024

В Кузбассе мужчина застрелил собаку из охотничьего ружья

Житель города Междуреченска Кемеровской области застрелил бродячую собаку, возбуждено два уголовных дела, одно из которых – за жестокое обращение с животными,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:42

2024-01-12T14:42

2024-01-12T14:44

происшествия

россия

междуреченск

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 12 янв – РИА Новости. Житель города Междуреченска Кемеровской области застрелил бродячую собаку, возбуждено два уголовных дела, одно из которых – за жестокое обращение с животными, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. В дежурную часть ОМВД России по городу Междуреченску обратилась 37-летняя местная жительница многоквартирного дома по улице Интернациональной, сообщившая, что неизвестный во дворе выстрелил в бродячую собаку. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Недалеко от места происшествия полицейские задержали злоумышленника, который находился в собственном автомобиле "ГАЗ-3310". Уточняется, что им оказался 60-летний местный житель. Он признался в содеянном, пояснив, что якобы собака была агрессивной и кидалась на прохожих. При досмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, из которого была застрелена собака, а также 2 патрона 16-го калибра. Подчеркивается, что лицензии на приобретение, ношение и хранение оружия у мужчины нет. По словам задержанного, оружие когда-то принадлежало его умершему родственнику. Обрез и патроны направлены на баллистическую экспертизу. "Дознавателем ОМВД по Междуреченску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Согласно санкциям данных статей, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20231016/zhivoder-1902531804.html

https://ria.ru/20231023/shtraf-1904587995.html

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происшествия, россия, междуреченск, кемеровская область, группа газ, жилье