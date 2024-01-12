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В Кузбассе мужчина застрелил собаку из охотничьего ружья - РИА Новости, 12.01.2024
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14:42 12.01.2024 (обновлено: 14:44 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/sobaka-1920945522.html
В Кузбассе мужчина застрелил собаку из охотничьего ружья
В Кузбассе мужчина застрелил собаку из охотничьего ружья - РИА Новости, 12.01.2024
В Кузбассе мужчина застрелил собаку из охотничьего ружья
Житель города Междуреченска Кемеровской области застрелил бродячую собаку, возбуждено два уголовных дела, одно из которых – за жестокое обращение с животными,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:42
2024-01-12T14:44
происшествия
россия
междуреченск
кемеровская область
группа газ
жилье
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КЕМЕРОВО, 12 янв – РИА Новости. Житель города Междуреченска Кемеровской области застрелил бродячую собаку, возбуждено два уголовных дела, одно из которых – за жестокое обращение с животными, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. В дежурную часть ОМВД России по городу Междуреченску обратилась 37-летняя местная жительница многоквартирного дома по улице Интернациональной, сообщившая, что неизвестный во дворе выстрелил в бродячую собаку. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Недалеко от места происшествия полицейские задержали злоумышленника, который находился в собственном автомобиле "ГАЗ-3310". Уточняется, что им оказался 60-летний местный житель. Он признался в содеянном, пояснив, что якобы собака была агрессивной и кидалась на прохожих. При досмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, из которого была застрелена собака, а также 2 патрона 16-го калибра. Подчеркивается, что лицензии на приобретение, ношение и хранение оружия у мужчины нет. По словам задержанного, оружие когда-то принадлежало его умершему родственнику. Обрез и патроны направлены на баллистическую экспертизу. "Дознавателем ОМВД по Междуреченску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Согласно санкциям данных статей, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы", – сообщает ведомство.
https://ria.ru/20231016/zhivoder-1902531804.html
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происшествия, россия, междуреченск, кемеровская область, группа газ, жилье
Происшествия, Россия, Междуреченск, Кемеровская область, Группа ГАЗ, Жилье
В Кузбассе мужчина застрелил собаку из охотничьего ружья

В Кузбассе мужчина застрелил бродячую собаку, возбуждено два уголовных дела

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 12 янв – РИА Новости. Житель города Междуреченска Кемеровской области застрелил бродячую собаку, возбуждено два уголовных дела, одно из которых – за жестокое обращение с животными, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
В дежурную часть ОМВД России по городу Междуреченску обратилась 37-летняя местная жительница многоквартирного дома по улице Интернациональной, сообщившая, что неизвестный во дворе выстрелил в бродячую собаку.
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По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Недалеко от места происшествия полицейские задержали злоумышленника, который находился в собственном автомобиле "ГАЗ-3310". Уточняется, что им оказался 60-летний местный житель. Он признался в содеянном, пояснив, что якобы собака была агрессивной и кидалась на прохожих.
При досмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, из которого была застрелена собака, а также 2 патрона 16-го калибра. Подчеркивается, что лицензии на приобретение, ношение и хранение оружия у мужчины нет. По словам задержанного, оружие когда-то принадлежало его умершему родственнику. Обрез и патроны направлены на баллистическую экспертизу.
«
"Дознавателем ОМВД по Междуреченску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Согласно санкциям данных статей, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы", – сообщает ведомство.
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ПроисшествияРоссияМеждуреченскКемеровская областьГруппа ГАЗЖилье
 
 
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