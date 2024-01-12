https://ria.ru/20240112/shoygu-1920924379.html
Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов
Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2024
Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов
Министр обороны Сергей Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:44
2024-01-12T13:44
2024-01-12T15:32
безопасность
россия
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сергей шойгу
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов, сообщили в Минобороны.Руководитель ведомства проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса — корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области."Глава российского военного ведомства поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их, то есть переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных, которых у нас в достаточном количестве, подчеркнул Сергей Шойгу, в категорию высокоточных", — говорится в публикации.Глава ведомства проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения. Ему представили запущенные в серийное производство в 2023 году новейшие образцы высокоточных боеприпасов, а также перспективные образцы вооружения."Есть успешный опыт и есть хорошие результаты. Необходимо эту работу наращивать. Сегодня основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям", — отметил Шойгу.Кроме того, как уточнили в Минобороны, завершаются испытания системы унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов.Шойгу добавил, что управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1500 килограммов успешно зарекомендовали себя во время спецоперации.Как рассказал министру обороны гендиректор корпорации Борис Обносов, предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за прошлый год, а с начала спецоперации объемы выпуска высокоточных средств поражения по отдельным наиболее востребованным номенклатурам продукции увеличили в пять раз.
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https://ria.ru/20240109/oruzhie-1920282626.html
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безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу, борис обносов
Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу, Борис Обносов
Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов
Шойгу поручил нарастить и модернизировать производство высокоточных боеприпасов
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов, сообщили в Минобороны
.
Руководитель ведомства проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса — корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области
.
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"Глава российского военного ведомства поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их, то есть переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных, которых у нас в достаточном количестве, подчеркнул Сергей Шойгу, в категорию высокоточных", — говорится в публикации.
Глава ведомства проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения. Ему представили запущенные в серийное производство в 2023 году новейшие образцы высокоточных боеприпасов, а также перспективные образцы вооружения.
«
"Есть успешный опыт и есть хорошие результаты. Необходимо эту работу наращивать. Сегодня основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям", — отметил Шойгу.
Кроме того, как уточнили в Минобороны, завершаются испытания системы унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов.
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Шойгу добавил, что управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1500 килограммов успешно зарекомендовали себя во время спецоперации.
Как рассказал министру обороны гендиректор корпорации Борис Обносов
, предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за прошлый год, а с начала спецоперации объемы выпуска высокоточных средств поражения по отдельным наиболее востребованным номенклатурам продукции увеличили в пять раз.
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