https://ria.ru/20240112/shoygu-1920924379.html

Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов

Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов - РИА Новости, 12.01.2024

Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов

Министр обороны Сергей Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:44

2024-01-12T13:44

2024-01-12T15:32

безопасность

россия

московская область (подмосковье)

сергей шойгу

борис обносов

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов, сообщили в Минобороны.Руководитель ведомства проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса — корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области."Глава российского военного ведомства поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их, то есть переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных, которых у нас в достаточном количестве, подчеркнул Сергей Шойгу, в категорию высокоточных", — говорится в публикации.Глава ведомства проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения. Ему представили запущенные в серийное производство в 2023 году новейшие образцы высокоточных боеприпасов, а также перспективные образцы вооружения."Есть успешный опыт и есть хорошие результаты. Необходимо эту работу наращивать. Сегодня основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям", — отметил Шойгу.Кроме того, как уточнили в Минобороны, завершаются испытания системы унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов.Шойгу добавил, что управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1500 килограммов успешно зарекомендовали себя во время спецоперации.Как рассказал министру обороны гендиректор корпорации Борис Обносов, предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за прошлый год, а с начала спецоперации объемы выпуска высокоточных средств поражения по отдельным наиболее востребованным номенклатурам продукции увеличили в пять раз.

https://ria.ru/20231219/konstruktory-1916726095.html

https://ria.ru/20240109/oruzhie-1920282626.html

https://ria.ru/20240110/shoygu-1920585537.html

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безопасность, россия, московская область (подмосковье), сергей шойгу, борис обносов