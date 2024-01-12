https://ria.ru/20240112/shoygu-1920920061.html

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ - РИА Новости, 12.01.2024

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:30

2024-01-12T13:30

2024-01-12T14:30

безопасность

московская область (подмосковье)

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области, сообщило Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240109/voyska-1920285237.html

московская область (подмосковье)

россия

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Шойгу на предприятии КТРВ в Подмосковье Шойгу во время поездки на КТРВ поставил задачу нарастить выпуск высокоточных боеприпасов, в том числе с помощью модернизации обычных. 2024-01-12T13:30 true PT3M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, московская область (подмосковье), россия, сергей шойгу