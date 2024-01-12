https://ria.ru/20240112/shoygu-1920920061.html
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ - РИА Новости, 12.01.2024
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:30
2024-01-12T13:30
2024-01-12T14:30
безопасность
московская область (подмосковье)
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области, сообщило Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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Шойгу на предприятии КТРВ в Подмосковье
Шойгу во время поездки на КТРВ поставил задачу нарастить выпуск высокоточных боеприпасов, в том числе с помощью модернизации обычных.
2024-01-12T13:30
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, московская область (подмосковье), россия, сергей шойгу
Безопасность, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Шойгу
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Подмосковье