https://ria.ru/20240112/samokhodka-1921035295.html

Мантуров проверил производство самоходки "Коалиция-СВ" по гособоронзаказу

Мантуров проверил производство самоходки "Коалиция-СВ" по гособоронзаказу - РИА Новости, 12.01.2024

Мантуров проверил производство самоходки "Коалиция-СВ" по гособоронзаказу

Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях Свердловской области, в частности,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:55

2024-01-12T18:55

2024-01-12T18:55

экономика

технологии

россия

денис мантуров

свердловская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ростех

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях Свердловской области, в частности, изготовление самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", говорится в сообщении на сайте правительства. "… Денис Мантуров совместно с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым посетил промышленные предприятия региона: АО "Уральский завод транспортного машиностроения", АО "ПО "Уральский оптико-механический завод" имени Яламова" (входят в ГК "Ростех") и АО "Уральский завод гражданской авиации" (АО "УЗГА", входит в ГК "Динамика")", - говорится в сообщении. На Уралтрансмаше Мантуров ознакомился с процессом производства межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", а также ряда других артиллерийских самоходных установок. Кроме того, ему показали двух- и трехсекционные трамваи 71-421Р "Довлатов" и 71-431Р "Достоевский", предназначенные для Санкт-Петербурга. В них для предотвращения дорожных инцидентов установлена отечественная система активной безопасности помощи водителю на базе искусственного интеллекта "Когнитив пилот". На Уральском оптико-механическом заводе вице-премьер принял участие в открытии нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства. Также он посетил Уральский завод гражданской авиации, где Мантурову были представлены самолет УТС-800, приступивший к летным испытаниям в 2023 году, и ЛМС-901 "Байкал", проходящий в данный момент сертификационные испытания. "Как отметил Денис Мантуров, выполнение гособоронзаказа идёт на предприятиях в соответствии с установленным графиком, что позволяет обеспечивать потребности российских военных в зоне проведения специальной военной операции в полном объеме… По итогам рабочей поездки были отмечены активное развитие предприятий региона и рост объемов выпускаемой ими продукции, модернизация производственных мощностей и улучшение условий труда для сотрудников", - подчеркнули в кабмине. Ранее "Ростех" сообщил, что новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания и готова к серийному производству. По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева, фактически она является боевым роботом с высоким уровнем автоматизации. По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у "Коалиции-СВ" сокращено время реакции на любые внеплановые цели.

https://ria.ru/20231229/gaubitsy-1918900926.html

https://ria.ru/20231225/manturov-1917804791.html

https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html

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Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, денис мантуров, свердловская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех