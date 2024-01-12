Рейтинг@Mail.ru
Мантуров проверил производство самоходки "Коалиция-СВ" по гособоронзаказу - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/samokhodka-1921035295.html
Мантуров проверил производство самоходки "Коалиция-СВ" по гособоронзаказу
Мантуров проверил производство самоходки "Коалиция-СВ" по гособоронзаказу - РИА Новости, 12.01.2024
Мантуров проверил производство самоходки "Коалиция-СВ" по гособоронзаказу
Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях Свердловской области, в частности,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:55
2024-01-12T18:55
экономика
технологии
россия
денис мантуров
свердловская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150744/92/1507449293_0:416:2901:2048_1920x0_80_0_0_e40c48af18b6e49b69ee2512895fee3a.jpg
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях Свердловской области, в частности, изготовление самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", говорится в сообщении на сайте правительства. "… Денис Мантуров совместно с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым посетил промышленные предприятия региона: АО "Уральский завод транспортного машиностроения", АО "ПО "Уральский оптико-механический завод" имени Яламова" (входят в ГК "Ростех") и АО "Уральский завод гражданской авиации" (АО "УЗГА", входит в ГК "Динамика")", - говорится в сообщении. На Уралтрансмаше Мантуров ознакомился с процессом производства межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", а также ряда других артиллерийских самоходных установок. Кроме того, ему показали двух- и трехсекционные трамваи 71-421Р "Довлатов" и 71-431Р "Достоевский", предназначенные для Санкт-Петербурга. В них для предотвращения дорожных инцидентов установлена отечественная система активной безопасности помощи водителю на базе искусственного интеллекта "Когнитив пилот". На Уральском оптико-механическом заводе вице-премьер принял участие в открытии нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства. Также он посетил Уральский завод гражданской авиации, где Мантурову были представлены самолет УТС-800, приступивший к летным испытаниям в 2023 году, и ЛМС-901 "Байкал", проходящий в данный момент сертификационные испытания. "Как отметил Денис Мантуров, выполнение гособоронзаказа идёт на предприятиях в соответствии с установленным графиком, что позволяет обеспечивать потребности российских военных в зоне проведения специальной военной операции в полном объеме… По итогам рабочей поездки были отмечены активное развитие предприятий региона и рост объемов выпускаемой ими продукции, модернизация производственных мощностей и улучшение условий труда для сотрудников", - подчеркнули в кабмине. Ранее "Ростех" сообщил, что новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания и готова к серийному производству. По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева, фактически она является боевым роботом с высоким уровнем автоматизации. По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у "Коалиции-СВ" сокращено время реакции на любые внеплановые цели.
https://ria.ru/20231229/gaubitsy-1918900926.html
https://ria.ru/20231225/manturov-1917804791.html
https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html
россия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150744/92/1507449293_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_67882da6b8bfc99f4f22714032509234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, денис мантуров, свердловская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех
Экономика, Технологии, Россия, Денис Мантуров, Свердловская область, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ростех
Мантуров проверил производство самоходки "Коалиция-СВ" по гособоронзаказу

Мантуров проверил, как на Урале производят самоходку "Коалиция-СВ"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамоходки "Коалиция-СВ"
Самоходки Коалиция-СВ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самоходки "Коалиция-СВ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях Свердловской области, в частности, изготовление самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", говорится в сообщении на сайте правительства.
"… Денис Мантуров совместно с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым посетил промышленные предприятия региона: АО "Уральский завод транспортного машиностроения", АО "ПО "Уральский оптико-механический завод" имени Яламова" (входят в ГК "Ростех") и АО "Уральский завод гражданской авиации" (АО "УЗГА", входит в ГК "Динамика")", - говорится в сообщении.
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
ВС России получили партию модернизированных гаубиц "Мста-С"
29 декабря 2023, 09:37
На Уралтрансмаше Мантуров ознакомился с процессом производства межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", а также ряда других артиллерийских самоходных установок. Кроме того, ему показали двух- и трехсекционные трамваи 71-421Р "Довлатов" и 71-431Р "Достоевский", предназначенные для Санкт-Петербурга. В них для предотвращения дорожных инцидентов установлена отечественная система активной безопасности помощи водителю на базе искусственного интеллекта "Когнитив пилот".
На Уральском оптико-механическом заводе вице-премьер принял участие в открытии нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства.
Также он посетил Уральский завод гражданской авиации, где Мантурову были представлены самолет УТС-800, приступивший к летным испытаниям в 2023 году, и ЛМС-901 "Байкал", проходящий в данный момент сертификационные испытания.
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Денис Мантуров: Запад охотится за нашими разработками, оружием и кадрами
25 декабря 2023, 11:00
"Как отметил Денис Мантуров, выполнение гособоронзаказа идёт на предприятиях в соответствии с установленным графиком, что позволяет обеспечивать потребности российских военных в зоне проведения специальной военной операции в полном объеме… По итогам рабочей поездки были отмечены активное развитие предприятий региона и рост объемов выпускаемой ими продукции, модернизация производственных мощностей и улучшение условий труда для сотрудников", - подчеркнули в кабмине.
Ранее "Ростех" сообщил, что новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания и готова к серийному производству. По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева, фактически она является боевым роботом с высоким уровнем автоматизации. По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у "Коалиции-СВ" сокращено время реакции на любые внеплановые цели.
Самоходная гаубица Мста-С артиллеристов 19-й мотострелковой дивизии выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Приоритеты на будущее. Чем вооружат армию России в 2024-м
9 января, 08:00
 
ЭкономикаТехнологииРоссияДенис МантуровСвердловская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ростех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала