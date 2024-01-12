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В РЖД рассказали о планах по созданию нового вагона - РИА Новости, 12.01.2024
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17:10 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/rzhd-1921004880.html
В РЖД рассказали о планах по созданию нового вагона
В РЖД рассказали о планах по созданию нового вагона - РИА Новости, 12.01.2024
В РЖД рассказали о планах по созданию нового вагона
Новый вагон с полками длиной 2 метра и более широким проходом планируется с купейными местами, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:10
2024-01-12T17:10
экономика
россия
олег белозеров
владимир путин
трансмашхолдинг
ржд
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новый вагон с полками длиной 2 метра и более широким проходом планируется с купейными местами, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. Гендиректор РЖД Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу сообщил, что компания в конце 2024 года запустит пассажирский вагон с полками 2 метра и более широкими проходами. "Речь идёт про купейный вагон", - сообщили в РЖД. Другие детали нового подвижного состава в компании не раскрыли. Производитель вагонов - "Трансмашхолдинг" - раскрывать подробности также не стал. Белозеров говорил Путину, что новый вагон в конце года пройдет сертификацию и будет запущен в декабре. Речь идёт о новом пассажирском вагоне габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 сантиметров, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 метра, а два метра, рассказывал Белозёров. Будет в таком составе шире и проход: на пять сантиметров.
https://ria.ru/20230614/vagon-1877918991.html
https://ria.ru/20240112/vagony-1920988515.html
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экономика, россия, олег белозеров, владимир путин, трансмашхолдинг, ржд
Экономика, Россия, Олег Белозеров, Владимир Путин, Трансмашхолдинг, РЖД
В РЖД рассказали о планах по созданию нового вагона

В РЖД рассказали о планах по созданию нового вагона с полками длиной два метра

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новый вагон с полками длиной 2 метра и более широким проходом планируется с купейными местами, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Гендиректор РЖД Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу сообщил, что компания в конце 2024 года запустит пассажирский вагон с полками 2 метра и более широкими проходами.
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"Речь идёт про купейный вагон", - сообщили в РЖД.
Другие детали нового подвижного состава в компании не раскрыли. Производитель вагонов - "Трансмашхолдинг" - раскрывать подробности также не стал.
Белозеров говорил Путину, что новый вагон в конце года пройдет сертификацию и будет запущен в декабре. Речь идёт о новом пассажирском вагоне габарита Т.
Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 сантиметров, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 метра, а два метра, рассказывал Белозёров.
Будет в таком составе шире и проход: на пять сантиметров.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
РЖД пообещали запустить в конце 2024 года новые пассажирские вагоны
Вчера, 16:35
 
ЭкономикаРоссияОлег БелозеровВладимир ПутинТрансмашхолдингРЖД
 
 
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