https://ria.ru/20240112/rzhd-1921004880.html

В РЖД рассказали о планах по созданию нового вагона

В РЖД рассказали о планах по созданию нового вагона - РИА Новости, 12.01.2024

В РЖД рассказали о планах по созданию нового вагона

Новый вагон с полками длиной 2 метра и более широким проходом планируется с купейными местами, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:10

2024-01-12T17:10

2024-01-12T17:10

экономика

россия

олег белозеров

владимир путин

трансмашхолдинг

ржд

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новый вагон с полками длиной 2 метра и более широким проходом планируется с купейными местами, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. Гендиректор РЖД Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу сообщил, что компания в конце 2024 года запустит пассажирский вагон с полками 2 метра и более широкими проходами. "Речь идёт про купейный вагон", - сообщили в РЖД. Другие детали нового подвижного состава в компании не раскрыли. Производитель вагонов - "Трансмашхолдинг" - раскрывать подробности также не стал. Белозеров говорил Путину, что новый вагон в конце года пройдет сертификацию и будет запущен в декабре. Речь идёт о новом пассажирском вагоне габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 сантиметров, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 метра, а два метра, рассказывал Белозёров. Будет в таком составе шире и проход: на пять сантиметров.

https://ria.ru/20230614/vagon-1877918991.html

https://ria.ru/20240112/vagony-1920988515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, олег белозеров, владимир путин, трансмашхолдинг, ржд