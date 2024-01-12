https://ria.ru/20240112/pyzh-1920910916.html

Отбывающий наказание блогер Пыж не смог доказать свое исправление

Отбывающий наказание блогер Пыж не смог доказать свое исправление - РИА Новости, 12.01.2024

Отбывающий наказание блогер Пыж не смог доказать свое исправление

Суд апелляционной инстанции утвердил отказ YouTube-блогеру Андрею Пыжу, отбывающему в колонии в Колпино пятилетний срок за незаконный сбор секретных сведений о... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:03

2024-01-12T13:03

2024-01-12T13:07

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Суд апелляционной инстанции утвердил отказ YouTube-блогеру Андрею Пыжу, отбывающему в колонии в Колпино пятилетний срок за незаконный сбор секретных сведений о режимных объектах Москвы, в замене наказания на принудительные работы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Суд, выслушав Пыжа, оставил постановление районного суда без изменения", - сообщает пресс-служба. Ранее он обратился в районный суд с ходатайством о замене оставшейся части наказания принудительными работами, но ему было отказано, в том числе и потому, что "причиненный вред Пыж не загладил, перед государством даже не извинился". "Пыж пояснил, что судом ему не было разъяснено, каким образом он может загладить вред перед государством и обществом, им было осуществлено пожертвование в детский дом в размере 10 тысяч рублей, он готов еще возместить, только не знает, куда и как это сделать", - сообщили в пресс-службе. Также Пыж сообщил, что "если судом апелляционной инстанции это будет учтено в качестве смягчающего обстоятельства, то он приносит свои извинения государству и обществу", "готов работать на благо родины". Пыжа, имеющего российское и украинское гражданства, задержали в августе 2020 года за передачу на Украину сведений, составляющих гостайну. Блогер, не имея соответствующего допуска, через пособника получил материалы об особенностях режимных объектов Москвы, а также техсредствах городской инфраструктуры, имеющих гриф "секретно" и "совершенно секретно". Мосгорсуд в октябре 2021 года назначил ему 5 лет колонии общего режима, в июне 2022-го приговор вступил в силу. Пресс-служба судов Петербурга сообщала, что Пыж работает в колонии на швейном производстве укладчиком-упаковщиком.

https://ria.ru/20240112/rossiyanin-1920867500.html

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

санкт-петербург

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург