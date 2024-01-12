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Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД
Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД - РИА Новости, 12.01.2024
Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:16
2024-01-12T13:16
2024-01-12T13:27
ржд
россия
дмитрий песков
владимир путин
олег белозеров
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Кремле. Сегодня у него идут отдельные рабочие встречи, из публичного, у него сегодня будет на приеме руководитель РАО "РЖД" Белозеров Олег. (РЖД – ред.) одна из системообразующих компаний нашей страны, чрезвычайно важная. Доклад, естественно, о том, что за год происходит и какие основные тенденции развития на настоящее время", - сказал Песков журналистам.
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ржд, россия, дмитрий песков, владимир путин, олег белозеров
РЖД, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Олег Белозеров
Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД
Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД Белозеровым