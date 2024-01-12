https://ria.ru/20240112/putin-1920915707.html

Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД

Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД - РИА Новости, 12.01.2024

Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:16

2024-01-12T13:16

2024-01-12T13:27

ржд

россия

дмитрий песков

владимир путин

олег белозеров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Кремле. Сегодня у него идут отдельные рабочие встречи, из публичного, у него сегодня будет на приеме руководитель РАО "РЖД" Белозеров Олег. (РЖД – ред.) одна из системообразующих компаний нашей страны, чрезвычайно важная. Доклад, естественно, о том, что за год происходит и какие основные тенденции развития на настоящее время", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240111/rzhd-1920671342.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ржд, россия, дмитрий песков, владимир путин, олег белозеров