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Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД - РИА Новости, 12.01.2024
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13:16 12.01.2024 (обновлено: 13:27 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/putin-1920915707.html
Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД
Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД - РИА Новости, 12.01.2024
Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:16
2024-01-12T13:27
ржд
россия
дмитрий песков
владимир путин
олег белозеров
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Кремле. Сегодня у него идут отдельные рабочие встречи, из публичного, у него сегодня будет на приеме руководитель РАО "РЖД" Белозеров Олег. (РЖД – ред.) одна из системообразующих компаний нашей страны, чрезвычайно важная. Доклад, естественно, о том, что за год происходит и какие основные тенденции развития на настоящее время", - сказал Песков журналистам.
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ржд, россия, дмитрий песков, владимир путин, олег белозеров
РЖД, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Олег Белозеров
Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД

Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД Белозеровым

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Президент сегодня работает в Кремле. Сегодня у него идут отдельные рабочие встречи, из публичного, у него сегодня будет на приеме руководитель РАО "РЖД" Белозеров Олег. (РЖД – ред.) одна из системообразующих компаний нашей страны, чрезвычайно важная. Доклад, естественно, о том, что за год происходит и какие основные тенденции развития на настоящее время", - сказал Песков журналистам.
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11 января, 10:23
 
РЖДРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОлег Белозеров
 
 
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