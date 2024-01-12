Рейтинг@Mail.ru
ГД обсудит ужесточение ответственности за утечки персональных данных - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 12.01.2024 (обновлено: 13:08 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/proekty-1920904222.html
ГД обсудит ужесточение ответственности за утечки персональных данных
ГД обсудит ужесточение ответственности за утечки персональных данных - РИА Новости, 12.01.2024
ГД обсудит ужесточение ответственности за утечки персональных данных
Проекты об ужесточении ответственности за утечки персональных данных Госдума может рассмотреть в январе, сказано в проекте, который размещен в думской... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:40
2024-01-12T13:08
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
технологии
россия
андрей турчак
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/27/1549692712_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_042a142fe5ba2137e501bb16251ff031.jpg
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Проекты об ужесточении ответственности за утечки персональных данных Госдума может рассмотреть в январе, сказано в проекте, который размещен в думской электронной базе."О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части усиления ответственности за нарушение порядка обработки персональных данных)… январь", - сказано в документе.Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее отметил, что законопроекты об утечке персональных данных будут доработаны ко второму чтению вместе с бизнес-сообществом.Ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за утечки персональных данных. В частности, будут введены новые составы административных правонарушений и кратно увеличены штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщил ранее секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют должным образом.Как отметил Турчак, действующие меры ответственности за утечку данных мало кого стимулируют. В результате сегодня на черном рынке круговорот баз с персональными данными оценивается в 20 тысяч. Они содержат информацию примерно о 80% населения России, добавил Турчак и подчеркнул, что, по самым скромным оценкам, ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 миллиардов рублей.Ответственность будет расти вместе с объемом "слитой" информации. Наказание будет меняться в зависимости от числа граждан, чьи права нарушены. Штрафы будут еще жестче, если "утекут" наиболее чувствительные данные, например, медицинская информация, подчеркнул Турчак.Размер штрафов, по его данным, для должностных лиц составит от 800 тысяч до 2 миллионов рублей, для юридических от 3 до 15 миллионов. За повторное нарушение организация уже может заплатить сотни миллионов рублей (в зависимости от выручки компании), сообщал также Турчак.Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что оборотные штрафы составят от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 миллионов рублей и не более 500 миллионов рублей.Хинштейн конкретизировал соответствие штрафов количеству субъектов, которых коснулась утечка. По его данным, если утечка коснется от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов, то штраф для юридических лиц составит от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, если от 10 тысяч до 100 тысяч субъектов - от 5 миллионов до 10 миллионов рублей, если более 100 тысяч субъектов — от 10 миллионов до 15 миллионов рублей.Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена как для профессиональных киберпреступников, так и для рядовых сотрудников компаний, которые решили заработать на "сливе" информации."Наказание в виде лишения свободы до 8 лет предусмотрели для тех, кто вывозит данные граждан России за рубеж для их продажи или передачи. Если же утечка повлекла вред жизни и здоровью граждан, а также общественной безопасности, или речь идет об оргпреступности - то это уже 10 лет тюрьмы", - рассказал Турчак.Также отдельный вид уголовной ответственности предусмотрен для тех, кто делает бизнес на краденых данных. Таким нарушителям, по данным Турчака, грозит до 5 лет лишения свободы и большой штраф.
https://ria.ru/20231228/dannye-1918673670.html
https://ria.ru/20231229/kiberataki-1919034569.html
https://ria.ru/20240110/moshenniki-1920516376.html
https://ria.ru/20240105/kiberbezopasnost-1919775001.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/27/1549692712_588:0:2468:1410_1920x0_80_0_0_045c7a7130262417d601bc8aee523b79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, единая россия, александр хинштейн, технологии, россия, андрей турчак, совет федерации рф
Госдума РФ, Единая Россия, Александр Хинштейн, Технологии, Россия, Андрей Турчак, Совет Федерации РФ
ГД обсудит ужесточение ответственности за утечки персональных данных

ГД рассмотрит проекты об ужесточении ответственности за утечки личных данных

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Проекты об ужесточении ответственности за утечки персональных данных Госдума может рассмотреть в январе, сказано в проекте, который размещен в думской электронной базе.
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части усиления ответственности за нарушение порядка обработки персональных данных)… январь", - сказано в документе.
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Роскомнадзор поддерживает проект об обезличивании данных
28 декабря 2023, 11:14
Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее отметил, что законопроекты об утечке персональных данных будут доработаны ко второму чтению вместе с бизнес-сообществом.
Ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за утечки персональных данных. В частности, будут введены новые составы административных правонарушений и кратно увеличены штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщил ранее секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют должным образом.
Как отметил Турчак, действующие меры ответственности за утечку данных мало кого стимулируют. В результате сегодня на черном рынке круговорот баз с персональными данными оценивается в 20 тысяч. Они содержат информацию примерно о 80% населения России, добавил Турчак и подчеркнул, что, по самым скромным оценкам, ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 миллиардов рублей.
Программист за компьютером
Эксперты: большинство кибератак в 2023 году приходилось на госорганизации
29 декабря 2023, 19:07
Ответственность будет расти вместе с объемом "слитой" информации. Наказание будет меняться в зависимости от числа граждан, чьи права нарушены. Штрафы будут еще жестче, если "утекут" наиболее чувствительные данные, например, медицинская информация, подчеркнул Турчак.
Размер штрафов, по его данным, для должностных лиц составит от 800 тысяч до 2 миллионов рублей, для юридических от 3 до 15 миллионов. За повторное нарушение организация уже может заплатить сотни миллионов рублей (в зависимости от выручки компании), сообщал также Турчак.
Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что оборотные штрафы составят от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 миллионов рублей и не более 500 миллионов рублей.
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
10 января, 14:25
Хинштейн конкретизировал соответствие штрафов количеству субъектов, которых коснулась утечка. По его данным, если утечка коснется от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов, то штраф для юридических лиц составит от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, если от 10 тысяч до 100 тысяч субъектов - от 5 миллионов до 10 миллионов рублей, если более 100 тысяч субъектов — от 10 миллионов до 15 миллионов рублей.
Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена как для профессиональных киберпреступников, так и для рядовых сотрудников компаний, которые решили заработать на "сливе" информации.
"Наказание в виде лишения свободы до 8 лет предусмотрели для тех, кто вывозит данные граждан России за рубеж для их продажи или передачи. Если же утечка повлекла вред жизни и здоровью граждан, а также общественной безопасности, или речь идет об оргпреступности - то это уже 10 лет тюрьмы", - рассказал Турчак.
Также отдельный вид уголовной ответственности предусмотрен для тех, кто делает бизнес на краденых данных. Таким нарушителям, по данным Турчака, грозит до 5 лет лишения свободы и большой штраф.
Хакер - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
В МИД рассказали о борьбе с вредоносным софтом
5 января, 08:31
 
Госдума РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнТехнологииРоссияАндрей ТурчакСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала