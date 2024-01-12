https://ria.ru/20240112/postavka-1920852054.html

Абрамченко рассказала о доле рублевых расчетов за поставки агропродукции

Абрамченко рассказала о доле рублевых расчетов за поставки агропродукции - РИА Новости, 12.01.2024

Абрамченко рассказала о доле рублевых расчетов за поставки агропродукции

Доля расчетов в рублях за поставки агропродукции из России в 2023 году достигла 7,8%, российское продовольствие за рубли покупают в том числе Сирия, Казахстан и РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T07:34

2024-01-12T07:34

2024-01-12T07:34

экономика

россия

виктория абрамченко

московская биржа

казахстан

сирия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Доля расчетов в рублях за поставки агропродукции из России в 2023 году достигла 7,8%, российское продовольствие за рубли покупают в том числе Сирия, Казахстан и Иран, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Сейчас сделки в рублях, по данным НТБ, уже достигли 7,8%. Среди партнеров - Сирия, Казахстан, Иран и другие страны", - сообщила Абрамченко. Осенью 2023 года правительство РФ утвердило перечень сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой с 1 ноября допускаются расчеты за рубли через специальные счета, в него вошли, в частности, мясо птицы, молоко, пшеница, подсолнечное масло. "Все инструменты для того, чтобы обеспечивать торговлю в национальных валютах, созданы", - подчеркнула Абрамченко, заметив, что в этом направлении активно работает и Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Так, по словам вице-премьера, интерес к поставкам сахара через инструменты НТБ проявляют партнеры из Казахстана и Узбекистана. Сама биржа ранее сообщала РИА Новости о планах запустить площадку для проведения международных тендеров на закупку российской пшеницы.

https://ria.ru/20240112/zerno-1920850181.html

россия

казахстан

сирия

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экономика, россия, виктория абрамченко, московская биржа, казахстан, сирия