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Абрамченко рассказала о доле рублевых расчетов за поставки агропродукции - РИА Новости, 12.01.2024
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07:34 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/postavka-1920852054.html
Абрамченко рассказала о доле рублевых расчетов за поставки агропродукции
Абрамченко рассказала о доле рублевых расчетов за поставки агропродукции - РИА Новости, 12.01.2024
Абрамченко рассказала о доле рублевых расчетов за поставки агропродукции
Доля расчетов в рублях за поставки агропродукции из России в 2023 году достигла 7,8%, российское продовольствие за рубли покупают в том числе Сирия, Казахстан и РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T07:34
2024-01-12T07:34
экономика
россия
виктория абрамченко
московская биржа
казахстан
сирия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Доля расчетов в рублях за поставки агропродукции из России в 2023 году достигла 7,8%, российское продовольствие за рубли покупают в том числе Сирия, Казахстан и Иран, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Сейчас сделки в рублях, по данным НТБ, уже достигли 7,8%. Среди партнеров - Сирия, Казахстан, Иран и другие страны", - сообщила Абрамченко. Осенью 2023 года правительство РФ утвердило перечень сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой с 1 ноября допускаются расчеты за рубли через специальные счета, в него вошли, в частности, мясо птицы, молоко, пшеница, подсолнечное масло. "Все инструменты для того, чтобы обеспечивать торговлю в национальных валютах, созданы", - подчеркнула Абрамченко, заметив, что в этом направлении активно работает и Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Так, по словам вице-премьера, интерес к поставкам сахара через инструменты НТБ проявляют партнеры из Казахстана и Узбекистана. Сама биржа ранее сообщала РИА Новости о планах запустить площадку для проведения международных тендеров на закупку российской пшеницы.
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экономика, россия, виктория абрамченко, московская биржа, казахстан, сирия
Экономика, Россия, Виктория Абрамченко, Московская биржа, Казахстан, Сирия
Абрамченко рассказала о доле рублевых расчетов за поставки агропродукции

Абрамченко: доля рублевых расчетов за поставки агропродукции составила почти 8%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Доля расчетов в рублях за поставки агропродукции из России в 2023 году достигла 7,8%, российское продовольствие за рубли покупают в том числе Сирия, Казахстан и Иран, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
«
"Сейчас сделки в рублях, по данным НТБ, уже достигли 7,8%. Среди партнеров - Сирия, Казахстан, Иран и другие страны", - сообщила Абрамченко.
Осенью 2023 года правительство РФ утвердило перечень сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой с 1 ноября допускаются расчеты за рубли через специальные счета, в него вошли, в частности, мясо птицы, молоко, пшеница, подсолнечное масло.
"Все инструменты для того, чтобы обеспечивать торговлю в национальных валютах, созданы", - подчеркнула Абрамченко, заметив, что в этом направлении активно работает и Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа").
Так, по словам вице-премьера, интерес к поставкам сахара через инструменты НТБ проявляют партнеры из Казахстана и Узбекистана. Сама биржа ранее сообщала РИА Новости о планах запустить площадку для проведения международных тендеров на закупку российской пшеницы.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Россия в 2023 году, предварительно, собрала 147 миллионов тонн зерна
06:52
 
ЭкономикаРоссияВиктория АбрамченкоМосковская биржаКазахстанСирия
 
 
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