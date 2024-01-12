https://ria.ru/20240112/poseleniya-1921022030.html

В Эквадоре обнаружили поселения, которым около 2,5 тысячи лет

В Эквадоре обнаружили поселения, которым около 2,5 тысячи лет - РИА Новости, 12.01.2024

В Эквадоре обнаружили поселения, которым около 2,5 тысячи лет

Ученые обнаружили основанную по меньшей мере 2,5 тысячи лет назад сеть поселений в амазонских лесах на территории Эквадора, сообщил научный журнал Science. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:53

2024-01-12T17:53

2024-01-12T17:53

наука

эквадор

экология

наука

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ученые обнаружили основанную по меньшей мере 2,5 тысячи лет назад сеть поселений в амазонских лесах на территории Эквадора, сообщил научный журнал Science. Как сообщается, раскопки в этом районе вела команда археологов во главе со Стефаном Ростеном из французского Национального центра научных исследований (CNRS). Национальный институт культурного наследия Эквадора проспонсировал исследование местности с помощью лидара, в результате чего команда Ростена открыла поселения на тысячу лет древнее, чем предыдущие находки ученых в амазонских лесах. Согласно данным радиоуглеродного анализа, люди жили в поселениях в долине Упано примерно с V века до нашей эры по III-VI века нашей эры, пишет журнал. "Плотная сеть соединенных между собой городов, которые спрятаны в лесах долины Упано в Эквадоре, была обнаружена с помощью лазерного картографирования. Поселениям... по крайней мере 2,5 тысячи лет", - пишет журнал. Отмечается, что команда обнаружила пять больших и 10 малых поселений на территории площадью 300 квадратных километров в долине Упано. Добавляется, что в каждом поселении есть следы множества жилых и церемониальных построек. Сеть дорог, соединяющая поселения, свидетельствует о том, что они существовали в одно и то же время.

https://ria.ru/20240105/dinozavr-1919862006.html

https://ria.ru/20231120/mumii-1910686682.html

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эквадор, экология, наука