https://ria.ru/20240112/poseleniya-1921022030.html
В Эквадоре обнаружили поселения, которым около 2,5 тысячи лет
В Эквадоре обнаружили поселения, которым около 2,5 тысячи лет - РИА Новости, 12.01.2024
В Эквадоре обнаружили поселения, которым около 2,5 тысячи лет
Ученые обнаружили основанную по меньшей мере 2,5 тысячи лет назад сеть поселений в амазонских лесах на территории Эквадора, сообщил научный журнал Science. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:53
2024-01-12T17:53
2024-01-12T17:53
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ученые обнаружили основанную по меньшей мере 2,5 тысячи лет назад сеть поселений в амазонских лесах на территории Эквадора, сообщил научный журнал Science. Как сообщается, раскопки в этом районе вела команда археологов во главе со Стефаном Ростеном из французского Национального центра научных исследований (CNRS). Национальный институт культурного наследия Эквадора проспонсировал исследование местности с помощью лидара, в результате чего команда Ростена открыла поселения на тысячу лет древнее, чем предыдущие находки ученых в амазонских лесах. Согласно данным радиоуглеродного анализа, люди жили в поселениях в долине Упано примерно с V века до нашей эры по III-VI века нашей эры, пишет журнал. "Плотная сеть соединенных между собой городов, которые спрятаны в лесах долины Упано в Эквадоре, была обнаружена с помощью лазерного картографирования. Поселениям... по крайней мере 2,5 тысячи лет", - пишет журнал. Отмечается, что команда обнаружила пять больших и 10 малых поселений на территории площадью 300 квадратных километров в долине Упано. Добавляется, что в каждом поселении есть следы множества жилых и церемониальных построек. Сеть дорог, соединяющая поселения, свидетельствует о том, что они существовали в одно и то же время.
https://ria.ru/20240105/dinozavr-1919862006.html
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эквадор, экология, наука
Наука, Эквадор, Экология, Наука
В Эквадоре обнаружили поселения, которым около 2,5 тысячи лет
В лесах Амазонки обнаружили поселения, которым по меньшей мере 2,5 тысячи лет
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Ученые обнаружили основанную по меньшей мере 2,5 тысячи лет назад сеть поселений в амазонских лесах на территории Эквадора, сообщил
научный журнал Science.
Как сообщается, раскопки в этом районе вела команда археологов во главе со Стефаном Ростеном из французского Национального центра научных исследований (CNRS). Национальный институт культурного наследия Эквадора проспонсировал исследование местности с помощью лидара, в результате чего команда Ростена открыла поселения на тысячу лет древнее, чем предыдущие находки ученых в амазонских лесах. Согласно данным радиоуглеродного анализа, люди жили в поселениях в долине Упано примерно с V века до нашей эры по III-VI века нашей эры, пишет журнал.
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"Плотная сеть соединенных между собой городов, которые спрятаны в лесах долины Упано в Эквадоре, была обнаружена с помощью лазерного картографирования. Поселениям... по крайней мере 2,5 тысячи лет", - пишет журнал.
Отмечается, что команда обнаружила пять больших и 10 малых поселений на территории площадью 300 квадратных километров в долине Упано.
Добавляется, что в каждом поселении есть следы множества жилых и церемониальных построек. Сеть дорог, соединяющая поселения, свидетельствует о том, что они существовали в одно и то же время.
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