Рейтинг@Mail.ru
В Эквадоре обнаружили поселения, которым около 2,5 тысячи лет - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:53 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/poseleniya-1921022030.html
В Эквадоре обнаружили поселения, которым около 2,5 тысячи лет
В Эквадоре обнаружили поселения, которым около 2,5 тысячи лет - РИА Новости, 12.01.2024
В Эквадоре обнаружили поселения, которым около 2,5 тысячи лет
Ученые обнаружили основанную по меньшей мере 2,5 тысячи лет назад сеть поселений в амазонских лесах на территории Эквадора, сообщил научный журнал Science. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:53
2024-01-12T17:53
наука
эквадор
экология
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807021978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d19b23bf5148e7b592fda9afe87c456d.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ученые обнаружили основанную по меньшей мере 2,5 тысячи лет назад сеть поселений в амазонских лесах на территории Эквадора, сообщил научный журнал Science. Как сообщается, раскопки в этом районе вела команда археологов во главе со Стефаном Ростеном из французского Национального центра научных исследований (CNRS). Национальный институт культурного наследия Эквадора проспонсировал исследование местности с помощью лидара, в результате чего команда Ростена открыла поселения на тысячу лет древнее, чем предыдущие находки ученых в амазонских лесах. Согласно данным радиоуглеродного анализа, люди жили в поселениях в долине Упано примерно с V века до нашей эры по III-VI века нашей эры, пишет журнал. "Плотная сеть соединенных между собой городов, которые спрятаны в лесах долины Упано в Эквадоре, была обнаружена с помощью лазерного картографирования. Поселениям... по крайней мере 2,5 тысячи лет", - пишет журнал. Отмечается, что команда обнаружила пять больших и 10 малых поселений на территории площадью 300 квадратных километров в долине Упано. Добавляется, что в каждом поселении есть следы множества жилых и церемониальных построек. Сеть дорог, соединяющая поселения, свидетельствует о том, что они существовали в одно и то же время.
https://ria.ru/20240105/dinozavr-1919862006.html
https://ria.ru/20231120/mumii-1910686682.html
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807021978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_258ed64aa25b9b59a5687c2be7d10a7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эквадор, экология, наука
Наука, Эквадор, Экология, Наука
В Эквадоре обнаружили поселения, которым около 2,5 тысячи лет

В лесах Амазонки обнаружили поселения, которым по меньшей мере 2,5 тысячи лет

© РИА Новости / Артем Креминский | Перейти в медиабанкРаскопки
Раскопки - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Артем Креминский
Перейти в медиабанк
Раскопки . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ученые обнаружили основанную по меньшей мере 2,5 тысячи лет назад сеть поселений в амазонских лесах на территории Эквадора, сообщил научный журнал Science.
Как сообщается, раскопки в этом районе вела команда археологов во главе со Стефаном Ростеном из французского Национального центра научных исследований (CNRS). Национальный институт культурного наследия Эквадора проспонсировал исследование местности с помощью лидара, в результате чего команда Ростена открыла поселения на тысячу лет древнее, чем предыдущие находки ученых в амазонских лесах. Согласно данным радиоуглеродного анализа, люди жили в поселениях в долине Упано примерно с V века до нашей эры по III-VI века нашей эры, пишет журнал.
Титанозавр - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
В Патагонии палеонтологи обнаружили новый вид травоядного динозавра
5 января, 19:40
«
"Плотная сеть соединенных между собой городов, которые спрятаны в лесах долины Упано в Эквадоре, была обнаружена с помощью лазерного картографирования. Поселениям... по крайней мере 2,5 тысячи лет", - пишет журнал.
Отмечается, что команда обнаружила пять больших и 10 малых поселений на территории площадью 300 квадратных километров в долине Упано.
Добавляется, что в каждом поселении есть следы множества жилых и церемониальных построек. Сеть дорог, соединяющая поселения, свидетельствует о том, что они существовали в одно и то же время.
Одна из мумий, найденная при раскопках в Перу - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Археологи в Перу обнаружили пять мумий возрастом более тысячи лет
20 ноября 2023, 21:52
 
НаукаЭквадорЭкологияНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала