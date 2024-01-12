https://ria.ru/20240112/pomosch-1921038630.html

Спецоперация, 12 января: США приостановили помощь Украине

Спецоперация, 12 января: США приостановили помощь Украине - РИА Новости, 12.01.2024

Спецоперация, 12 января: США приостановили помощь Украине

О прекращении помощи Киеву со стороны США, соглашении между Украиной и Великобританией и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T19:11

2024-01-12T19:11

2024-01-12T19:56

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

дмитрий медведев

владимир зеленский

сергей шойгу

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854849065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d33b4ac367187a1b2d36862b68172f62.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. О прекращении помощи Киеву со стороны США, соглашении между Украиной и Великобританией и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Вашингтон перестал помогать КиевуСША прекратили помощь Киеву до одобрения конгрессом запроса на новые средства, последний пакет уже передали, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Владимир Зеленский на этом фоне раскритиковал позицию кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из конгресса, блокирующих выделение помощи Украине. По его словам, от таких промедлений могут пострадать уязвимые категории населения, а пенсионеры, например, и вовсе "просто вымрут". В свою очередь, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что "воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне" и все выделяемые Западом деньги тоже украдут. При этом удивляться тому, что поставляемое Украине оружие исчезает десятками тысяч единиц, не стоит, добавил он.Производство выросло в пять разМинистр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье. Глава корпорации рассказал, что с начала спецоперации объемы выпуска высокоточных средств поражения по некоторым наиболее востребованным категориям выросли в пять раз. Главе российского военного ведомства представили новейшие образцы высокоточных боеприпасов и перспективное вооружение. Шойгу, в свою очередь, поставил задачу наращивать и производство высокоточных боеприпасов, в том числе за счет модернизации обычных. Как рассказал министр, завершающую стадию испытаний проходит система унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов. Все цели пораженыМинобороны опубликовало сводку о ходе спецоперации за период с 6 по 12 января. За это время российские подразделения нанесли 23 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где идет производство, модернизация и ремонт самолетов, беспилотников, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем. Также поражались пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.Российские военнослужащие за неделю также улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении и заняли более выгодные рубежи и позиции на Запорожском направлении. На Херсонском направлении удалось сорвать попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра и на острова. На всех направлениях ведения спецоперации российские подразделения отразили 41 атаку ВСУ, живой силе и технике противника было нанесено огневое поражение. Киев потерял более 4,7 тысячи солдат, 15 танков, 60 бронемашин, 55 орудий полевой артиллерии, а также пусковую установка РСЗО "Град" и 15 лодок. В течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 — на Купянском направлении. Российская авиация и средства противовоздушной обороны за неделю сбили самолеты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, удалось уничтожить 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник. Авиация и артиллерия успешно поразили две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами, а также станцию радиоэлектронной борьбы. Двойной терактКак заявил глава ДНР Денис Пушилин, Украина совершила двойной террористический акт в поселке Гольмовский, обстреляв энергетиков и прицельно атаковав реанимобиль. В итоге погибли два человека, шестеро получили ранения. Мэр Горловки Иван Приходько, в свою очередь, уточнил, что дрон влетел в реанимобиль во время эвакуации пострадавших ранее при обстреле энергетиков. Утром 12 января источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли по населенным пунктам на левом берегу Днепра Херсонской области 108 артиллерийских ударов. Под обстрелами оказались Кардашинка, Алешки, Казачьи Лагери, Старая Маячка, Обрывка, Днепряны, Песчановка, Саги, Новые Лагери. Белгородские власти после обстрелов со стороны украинских войск начали установку бетонных блоков и мешков с песком на остановках общественного транспорта. Кроме того, рассматривается идея оснастить их модульными конструкциями, которые изготавливаются для Минобороны, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. Очередное обещаниеПремьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл на Украину и в очередной раз заявил, что поддержка Киева со стороны Лондона не ослабнет. В преддверии визита был опубликован документ, согласно которому страна увеличит военную помощь Украине до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в следующем финансовом году, который начинается в апреле. В частности, ожидается выделение не менее 200 миллионов фунтов на ускоренное производство и "крупнейшую" поставку беспилотников Киеву. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что размещение официального воинского контингента на Украине будет означать объявление Британией войны России.ПередумалиЗамглавы комитета Верховной рады по нацбезопасности Марьяна Безуглая сообщила, что после отзыва закона о мобилизации на доработку в него внесут изменения. Например, предполагается отказ от электронных повесток, отсрочек для действующих депутатов, призыва инвалидов и создания "реестра должников" подразумевающего формирование списка граждан, нарушивших порядок воинского учета, и серьезные санкции в их отношении. Кроме того, планируется возвращение нормы о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных с супругами-инвалидами, возвращение отсрочки для усыновителей, опекунов, попечителей и приемных родителей, а также определение статей Уголовного кодекса, осужденные по которым могут по желанию поступить на службу в ВСУ.В то же время советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что законопроект будет принят в течение "нескольких дней, максимум недель". По его словам, некоторые украинские политики "заигрывают с социальными страхами", пытаясь добиться отказа от законопроекта. Тем не менее действующие нормы не работают должным образом, а принятие нового закона станет "обязательным и непопулярным решением", уверен Подоляк.

https://ria.ru/20240112/udary-1920960365.html

https://ria.ru/20240112/ukraina-1920976040.html

https://ria.ru/20240112/snaryady-1920989545.html

https://ria.ru/20240112/razlichie-1920840095.html

https://ria.ru/20240112/prodvizhenie-1920935156.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, дмитрий медведев, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, верховная рада украины