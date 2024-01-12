В поддержку кандидатуры Путина собрали более 1,8 миллиона подписей
В поддержку кандидатуры Путина на пост президента собрали более 1,8 млн подписей
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина собрано по всей стране, сообщает в пятницу сайт кандидата putin2024.ru.
"По всей стране собрано более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сбором подписей по всей стране продолжают заниматься представители волонтерских организаций, ОНФ и партии "Единая Россия".
Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.