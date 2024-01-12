https://ria.ru/20240112/podpisi-1920871375.html

В поддержку кандидатуры Путина собрали более 1,8 миллиона подписей

В поддержку кандидатуры Путина собрали более 1,8 миллиона подписей - РИА Новости, 12.01.2024

В поддержку кандидатуры Путина собрали более 1,8 миллиона подписей

Более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина собрано по всей стране, сообщает в пятницу сайт кандидата... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:38

2024-01-12T10:38

2024-01-12T10:38

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина собрано по всей стране, сообщает в пятницу сайт кандидата putin2024.ru. "По всей стране собрано более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов", - говорится в сообщении. Отмечается, что сбором подписей по всей стране продолжают заниматься представители волонтерских организаций, ОНФ и партии "Единая Россия". Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

https://ria.ru/20240111/feyk-1920781549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, владимир путин