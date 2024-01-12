https://ria.ru/20240112/podderzhka-1921020249.html
Более полутора тысяч проектов получат поддержку Фонда президентских грантов
Более полутора тысяч проектов получат поддержку Фонда президентских грантов - РИА Новости, 12.01.2024
Более полутора тысяч проектов получат поддержку Фонда президентских грантов
Поддержку Фонда президентских грантов получат 1 559 проектов из 84 регионов РФ на общую сумму 4,365 миллиарда рублей, еще 2 миллиарда рублей выделено на... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:47
2024-01-12T17:47
2024-01-12T20:26
россия
сергей кириенко
фонд президентских грантов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794926307_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_a3386800fc4fa6300257728cbbf6ebeb.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Поддержку Фонда президентских грантов получат 1 559 проектов из 84 регионов РФ на общую сумму 4,365 миллиарда рублей, еще 2 миллиарда рублей выделено на поддержку региональных конкурсов, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. "Координационный комитет принял решение о том, что получают поддержку 1 559 проектов из 84 регионов нашей страны на общую сумму 4 миллиарда 365 миллионов рублей. Это только федеральное финансирование по федеральному конкурсу. Кроме этого, мы приняли решение о выделении еще 2 миллиардов рублей на поддержку региональных конкурсов", - рассказал Кириенко в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Кроме того, он отметил, что еще 3,6 миллиарда рублей выделено самими регионами.
https://ria.ru/20231129/strategiya-1912767311.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794926307_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e92acf2d7a8aa221b52a4e43b5a15a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кириенко, фонд президентских грантов
Россия, Сергей Кириенко, Фонд президентских грантов
Более полутора тысяч проектов получат поддержку Фонда президентских грантов
Кириенко: поддержку Фонда президентских грантов получат 1559 проектов
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Поддержку Фонда президентских грантов получат 1 559 проектов из 84 регионов РФ на общую сумму 4,365 миллиарда рублей, еще 2 миллиарда рублей выделено на поддержку региональных конкурсов, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
"Координационный комитет принял решение о том, что получают поддержку 1 559 проектов из 84 регионов нашей страны на общую сумму 4 миллиарда 365 миллионов рублей. Это только федеральное финансирование по федеральному конкурсу. Кроме этого, мы приняли решение о выделении еще 2 миллиардов рублей на поддержку региональных конкурсов", - рассказал Кириенко в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Кроме того, он отметил, что еще 3,6 миллиарда рублей выделено самими регионами.
Ленобласть первой в России создала стратегию развития сектора НКО