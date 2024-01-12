https://ria.ru/20240112/podderzhka-1921020249.html

Более полутора тысяч проектов получат поддержку Фонда президентских грантов

Более полутора тысяч проектов получат поддержку Фонда президентских грантов - РИА Новости, 12.01.2024

Более полутора тысяч проектов получат поддержку Фонда президентских грантов

Поддержку Фонда президентских грантов получат 1 559 проектов из 84 регионов РФ на общую сумму 4,365 миллиарда рублей, еще 2 миллиарда рублей выделено на... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:47

2024-01-12T17:47

2024-01-12T20:26

россия

сергей кириенко

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Поддержку Фонда президентских грантов получат 1 559 проектов из 84 регионов РФ на общую сумму 4,365 миллиарда рублей, еще 2 миллиарда рублей выделено на поддержку региональных конкурсов, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. "Координационный комитет принял решение о том, что получают поддержку 1 559 проектов из 84 регионов нашей страны на общую сумму 4 миллиарда 365 миллионов рублей. Это только федеральное финансирование по федеральному конкурсу. Кроме этого, мы приняли решение о выделении еще 2 миллиардов рублей на поддержку региональных конкурсов", - рассказал Кириенко в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Кроме того, он отметил, что еще 3,6 миллиарда рублей выделено самими регионами.

https://ria.ru/20231129/strategiya-1912767311.html

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россия, сергей кириенко, фонд президентских грантов