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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.01.2024
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18:59 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/opasnost-1921036307.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.01.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге с 23.00 мск пятницы из-за морозов до минус 20 градусов,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:59
2024-01-12T18:59
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге с 23.00 мск пятницы из-за морозов до минус 20 градусов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 23 часов 12 января до 8 часов 13 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень низкой температуры. Местами ожидаются морозы -20 градусов и ниже", – говорится в сообщении. Городские власти просят жителей и гостей Петербурга одеваться теплее и соблюдать осторожность на открытом воздухе. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около минус 11 градусов, скорость ветра не превышает 2 метров в секунду.
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общество, санкт-петербург
Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за морозов до -20 градусов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредновогодний Санкт-Петербург
Предновогодний Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге с 23.00 мск пятницы из-за морозов до минус 20 градусов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«
"По информации Росгидрометцентра, с 23 часов 12 января до 8 часов 13 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень низкой температуры. Местами ожидаются морозы -20 градусов и ниже", – говорится в сообщении.
Городские власти просят жителей и гостей Петербурга одеваться теплее и соблюдать осторожность на открытом воздухе.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около минус 11 градусов, скорость ветра не превышает 2 метров в секунду.
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