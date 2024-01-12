https://ria.ru/20240112/opasnost-1921036307.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.01.2024

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге с 23.00 мск пятницы из-за морозов до минус 20 градусов,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:59

2024-01-12T18:59

2024-01-12T18:59

общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге с 23.00 мск пятницы из-за морозов до минус 20 градусов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 23 часов 12 января до 8 часов 13 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень низкой температуры. Местами ожидаются морозы -20 градусов и ниже", – говорится в сообщении. Городские власти просят жителей и гостей Петербурга одеваться теплее и соблюдать осторожность на открытом воздухе. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около минус 11 градусов, скорость ветра не превышает 2 метров в секунду.

https://ria.ru/20240109/prichina-1920363347.html

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общество, санкт-петербург