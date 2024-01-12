На Украине вырос процент граждан, признанных непригодными к службе
На Украине вдвое вырос процент граждан, признанных непригодными к службе
© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Процент граждан Украины, признанных непригодными к воинской службе в 2023 году, более чем вдвое превысил показатели 2021 года, сообщает украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в пятницу заявлял, что многих украинских новобранцев отправили на фронт слабо подготовленными к боевым действиям, и теперь в новом проекте закона о мобилизации будут прописаны критерии повышения уровня подготовки военнообязанных.
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"Наблюдается рост более чем вдвое среднего процента непригодных лиц за 9 месяцев 2023 по сравнению с показателем 2021 – на 4 процентных пункта. Также возрос средний процент ограниченно подходящих лиц – на 7 процентных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Согласно опубликованной НАПК диаграмме, средний процент непригодных к воинской службе на Украине в 2021 году составлял 3%, а за девять месяцев 2023 года он вырос до 7%.
По данным агентства, наивысшие показатели по непригодным зафиксированы в Полтавской области - 20% от общего числа проходивших комиссию, в 2022 году их было 16%. В Киеве число непригодных выросло с 17% до 18%. Наиболее резко по сравнению с 2022 годом выросло число непригодных в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области - с 6% до 13%.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент РФ Владимир Путин признал "контрнаступ" провальным. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитых и раненых. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.